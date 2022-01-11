«Йенс Столтенберг и я встретились, чтобы обсудить завтрашний Совет НАТО-Россия и необходимость действий России для деэскалации ситуации», — написала она.
В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко. В преддверии переговоров Грушко выразил надежду, что состоится серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности.
После заседания Столтенберг примет участие в неформальной встрече министров обороны стран-членов Евросоюза во французском Бресте.