Замгоссекретаря США Уэнди Шерман 11 января в своем Twitter сообщила, что в преддверии заседания Россия-НАТО провела встречу с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и обсудила политику в отношении РФ, а также Украину

НАТО готово договариваться с Россией — Столтенберг © REUTERS, Johanna Geron

В среду в Брюсселе состоится первое с 2019 года заседание Совета Россия-НАТО, на котором будет обсуждаться тема гарантий безопасности для России. Россию на заседании Совета РФ-НАТО будет представлять замглавы МИД Александр Грушко. В преддверии переговоров Грушко выразил надежду, что состоится серьезный разговор по ключевым проблемам европейской безопасности.

После заседания Столтенберг примет участие в неформальной встрече министров обороны стран-членов Евросоюза во французском Бресте.