Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в Facebook поздравил первого президента Украины, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука с 88-летием и напомнил, что он «похоронил СССР своей подписью»

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«Это человек высокого интеллекта, выдержки, мудрости. Человек, который изменил ход истории Украины, прошла трансформационный путь от коммуниста до великого патриота и государственника, который не только стоял у истоков независимости Украины, но и одним своим подписью в Беловежской пуще похоронил Советский Союз», — написал Стефанчук.

Также Леонида Кравчука поздравили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Как сообщают СМИ, Кравчук проходит реабилитацию в одной из клиник Мюнхена. Об ухудшении состояния политика стало известно в конце июня 2021 года, в сентябре он перенес операцию на сердце.