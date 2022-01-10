Спикер Рады пожелал первому президенту Украины скорейшего выздоровления, крепкого здоровья, несокрушимости духа и гордости за родину.
«Это человек высокого интеллекта, выдержки, мудрости. Человек, который изменил ход истории Украины, прошла трансформационный путь от коммуниста до великого патриота и государственника, который не только стоял у истоков независимости Украины, но и одним своим подписью в Беловежской пуще похоронил Советский Союз», — написал Стефанчук.
Также Леонида Кравчука поздравили глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Как сообщают СМИ, Кравчук проходит реабилитацию в одной из клиник Мюнхена. Об ухудшении состояния политика стало известно в конце июня 2021 года, в сентябре он перенес операцию на сердце.