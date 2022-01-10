«Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — заявил Мельник.
По его словам, у Германии после Второй мировой войны есть особые обязательства перед Украиной, также как перед Израилем.
Ранее Киев обвинил ФРГ в блокировании поставок оружия через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Посол Украины Мельник предположил, что при новом канцлере ФРГ Олафе Шольце поставок оружия от Берлина Украине ждать не стоит.
В России неоднократно предостерегали от поставок летального оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поощрение реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.