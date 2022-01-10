Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству страны с требованием срочно обеспечить Украину оборонительными вооружениями. Об этом он заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном 10 января

«Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», — заявил Мельник.

По его словам, у Германии после Второй мировой войны есть особые обязательства перед Украиной, также как перед Израилем.

Посол Украины призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» © из открытых источников Олафе Шольце поставок оружия от Берлина Украине ждать не стоит.

В России неоднократно предостерегали от поставок летального оружия Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поощрение реваншистских настроений Киева усиливает напряженность на линии соприкосновения в Донбассе.