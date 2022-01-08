Житель столицы Казахстана рассказал 8 января корреспонденту канала РЕН ТВ о нехватке продуктов в магазинах города

По словам очевидца, в маленьких магазинах не осталось хлеба и туалетной бумаги, в больших эти товары имеются в ограниченном количестве. Протесты в Казахстане: митингующие ворвались в здание мэрии © Telegram/strana.ua

Население массово скупает продукты, указал житель города Нур-Султан.

Он также рассказал, что в связи с нестабильной работой интернета, большой проблемой в городе является нехватка наличных денег. Около банкоматов большие очереди, и наличность там заканчивается, сказал казахстанец.

Он также выступил в поддержку помощи Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку, по его мнению, это отпугнёт погромщиков.

Обстановка в столице более или менее стабильная, рассказал житель, но все очень переживают за Алма-Ату.

«То, что там творится — немыслимо», — указал он.

Второго января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ для автомобилей.

Митинги в городах Жанаозен и Актау переросли в протесты по всей стране, которые сменились массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным жертвам. Особенно ожесточённый характер беспорядки приняли в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате.