«Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», — сказал он.
По информации Карасева, на Украине до сих пор не разработан четкий экономический план, а дефицит платежного баланса на сегодняшний день держится исключительно за счет перечислений гастарбайтеров, работающих в Европе и России.
Однако такая схема, уверен Карасев, не может существовать долго, так как многие украинцы, уезжающие на заработки в другие страны, там и остаются, постепенно «перетягивая» туда и всю свою родню.
«Раньше они возвращались, а сейчас они не верят», — констатировал политолог.
Другие специалисты подчеркивают, что ситуация в стране действительно патовая, так как рождаемость падает, отток населения стремительно растет, что в конечном счете приводит к тому, что работающего населения, отчисляющего налоги в бюджет государства, становится все меньше.