На Украине уничтожена высокотехнологичная экономика, страна превратилась в экспортера сои и кукурузы, сказал на днях украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Украина24»

«Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе», — сказал он.

Сатановский: война Запада против РФ - вопрос времени © РИА Новости, Александр Поляков / Перейти в фотобанк

Однако такая схема, уверен Карасев, не может существовать долго, так как многие украинцы, уезжающие на заработки в другие страны, там и остаются, постепенно «перетягивая» туда и всю свою родню.

«Раньше они возвращались, а сейчас они не верят», — констатировал политолог.

Другие специалисты подчеркивают, что ситуация в стране действительно патовая, так как рождаемость падает, отток населения стремительно растет, что в конечном счете приводит к тому, что работающего населения, отчисляющего налоги в бюджет государства, становится все меньше.