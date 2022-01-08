Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что обучает своих детей обращению с огнестрельным оружием. Он отметил, что этот навык обязателен для каждого украинца, пока рядом со страной есть Россия. Об этом он на днях написал на своей Facebook-странице

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Садовой рассказал, что его сыновья стреляли впервые, но подчеркнул, что не в последний раз, так как этот навык нынче крайне необходим, ведь «рядом Москва». Мэр призвал горожан и всех жителей страны поддержать работу и развитие стрелково-учебных комплексов на территории Украины.

«Вместе мы победим», — резюмировал он в конце поста.

«Дешевый понтовик. На полигон нужно идти, а не в квартирных условиях», «Очень мудрая мысль! К сожалению, у нас во Львове за все время войны в школах не восстановлен ни один тир», «А как насчет того, чтобы сохранить Львовский Стрелковый Стенд от готовящейся застройки, на котором тренируются ветераны и спортсмены? Вместе победим?», «А почему сами не развиваете и не поддерживаете Львовский Стрелковый Стенд на Ерошенко 34? Может пора начать с себя!», «Вот военкомат скорому пополнению обрадуется», «Какой ужас, таким образом война никогда не кончится, несчастные дети…», «Фоточки класс, похоже, скоро будут новые мемы», — отреагировали пользователи.