Об этом он рассказал изданию Украина.ру.
По словам Руцкого, о том, что Советского Союза больше нет, он узнал, как все, из сообщения по радио. Накануне вечером, вспомнил вице-президент РСФСР, он провожал Бориса Ельцина в Минск. Тот рассказал ему, что поехал подписывать договор об экономическом сотрудничестве. А в итоге оказалось, что соврал.
«Произошел просто наглый и циничный обман. Полетели уничтожать страну, а сказали мне, вице-президенту РСФСР, что едут подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве. Никто не уполномочивал Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. Эти действия и подписанное соглашение подпадали под статью УК СССР "измена Родине"», — рассказал Руцкой.
Он рассказал, что встретился с Михаилом Горбачевым, от которого требовал решительных действий, требовал наказать виновных в преступлении, но…
«Он (Горбачев — ред.) начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — все в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, что с ним бесполезно разговаривать», — сказал Руцкой.
Связаться с Ельциным, по его словам, было куда сложнее. Он даже на прямой вопрос о том, почему соврал ответил так.
«Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания», — процитировал Руцкой слова Ельцина.
А на возмущение вице-президента неуполномоченными действиями Ельцин и вовсе ответил, что ему никто не указ, поскольку он «высшее должностное лицо страны».
Полностью интервью с Александром Руцким можно прочитать здесь.