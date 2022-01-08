Бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой оценил события 30-летней давности, а именно подписание Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР. По словам героя Советского Союза, к распаду страны привели цепь роковых событий, серьезные внутренние проблемы, внешнее влияние и предательство конкретных политиков

Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

Британский фрегат, искавший российскую субмарину в Атлантике, случайно столкнулся с ней © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк Бориса Ельцина в Минск. Тот рассказал ему, что поехал подписывать договор об экономическом сотрудничестве. А в итоге оказалось, что соврал.

«Произошел просто наглый и циничный обман. Полетели уничтожать страну, а сказали мне, вице-президенту РСФСР, что едут подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве. Никто не уполномочивал Ельцина, Леонида Кравчука и Станислава Шушкевича. Эти действия и подписанное соглашение подпадали под статью УК СССР "измена Родине"», — рассказал Руцкой.

Он рассказал, что встретился с Михаилом Горбачевым, от которого требовал решительных действий, требовал наказать виновных в преступлении, но…

«Он (Горбачев — ред.) начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — все в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, что с ним бесполезно разговаривать», — сказал Руцкой.

Связаться с Ельциным, по его словам, было куда сложнее. Он даже на прямой вопрос о том, почему соврал ответил так.

«Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания», — процитировал Руцкой слова Ельцина.

А на возмущение вице-президента неуполномоченными действиями Ельцин и вовсе ответил, что ему никто не указ, поскольку он «высшее должностное лицо страны».

Полностью интервью с Александром Руцким можно прочитать здесь.