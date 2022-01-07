К распаду Советского Союза 30 лет тому назад привели цепь роковых событий, серьёзные внутренние проблемы, внешнее влияние и предательство конкретных политиков, считает генерал-майор авиации, герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Александр Владимирович, исполнилось 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые привели к распаду СССР. Всем известно, что Александр Руцкой обращался к Михаилу Горбачеву, чтобы тот арестовал заговорщиков, но Горбачев отказался. Вы можете подтвердить или опровергнуть эту историю? И вообще, как всё это было, как вы об этом узнали?

— У нас была практически у всех радиоточка «Маяк», она была в каждой квартире. Я утром бреюсь — и узнаю, что теперь больше Советского Союза нет. А перед этим вечером я провожал Ельцина в Минск. На мой вопрос, какая цель визита в Белоруссию, Ельцин сказал мне, что они летят подписывать договор об экономическом сотрудничестве. Произошёл просто наглый и циничный обман. Полетели уничтожать страну, а сказали мне, вице-президенту РСФСР, что едут подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве.

Какая мне реакция, если я присягал на верность и служения стране и советскому народу? Присяге не изменяют. Поэтому для меня это был шок. Во-первых, никто не уполномочивал Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Эти действия и подписанное соглашение подпадали под статью УК СССР «измена Родине». РИА Новости: Эксперты и политики считают, что распад СССР можно было предотвратить © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Я начал звонить Горбачеву. Дозвонился до него. Приехал. Говорю: Михаил Сергеевич, каковы ваши действия в этой связи, ведь совершено преступление. Есть Уголовный кодекс СССР, есть прокуратура, КГБ СССР… Ну и что вы, какая реакция? Он начал нести околесицу. Я говорю: дайте мне спецназ, самолет, я слетаю, привезу этих деятелей. А дальше — всё в соответствии с законом. Но надо было его (Горбачева. — Ред.) видеть. Он весь трясся, был бледный, вспотел. Я понял, с ним бесполезно разговаривать, и вынужден был уйти.

— А что потом? Вы дозвонились до Ельцина? Как вы с Ельциным обсуждали эту проблему? Вы ему что-то по этому поводу сказали — что он изменник, предатель?

— Нет, я не дозвонился до него. Я дождался, пока он прилетит. В соответствии с протоколом, я всегда должен был Президента провожать и встречать. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? Он: да вот, ты понимаешь… Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию — если бы я вам сказал, что мы летим подписывать договор о прекращении существования Советского Союза, я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания… Поэтому вынужден был вам сказать, что мы летим подписывать экономическое соглашение.

Дальше я ему говорю: Борис Николаевич, но кто вас, собственно говоря, уполномочивал подписывать соглашение — Съезд народных депутатов, Верховный Совет? Надо было тоже видеть его реакцию: а кто меня должен был уполномочивать, я высшее должностное лицо страны. В общем, разговора не получилось. Он навеселе прилетел, видимо, остаточные явления после злоупотребления. Поэтому разговор был бесполезен.

— А с Хасбулатовым вы обсуждали этот вопрос?

— Десятого декабря мне стало известно, что двенадцатого числа на Верховном Совете будут ратифицировать это соглашение. Я поехал к Хасбулатову. Говорю ему: Руслан Имранович, ну вот же Конституция, там четко и ясно прописано, что ратификацию подобных документов проводит высший орган государственной власти — Съезд народных депутатов. Но не Верховный Совет. Почему вы приняли решение 12-го числа ратифицировать соглашение? Это же преступление — прямое нарушение Конституции. Он: Александр Владимирович, в ваши полномочия не входит определять действия и работу Верховного Совета. На Президиуме Верховного Совета мы приняли решение ратифицировать соглашение о создании СНГ. ГКЧП: как это было 30 лет назад © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

В общем, разругался я с ним вдребезги. Двенадцатого числа я на Верховном Совете выступил, в присутствии Горбачева и Ельцина, сказал о том, что этого делать нельзя, что это преступление, это грубое нарушение законодательства, Конституции. Народный депутат РСФСР Сергей Бабурин также выступил и призвал не голосовать за ратификацию. В итоге получилось так, что семь депутатов проголосовали «против», а все остальные проголосовали «за». Вся фракция КПРФ — сто процентов — проголосовала «за». А сегодня ходят с какими плакатами, и одна из главных тем — возвращение в Советский Союз, реанимация Советского Союза. Это главный лозунг сегодняшних коммунистов, в кавычках — никакие они не коммунисты, а так… сборище. Сначала 24 августа 1991 года ликвидировали КПСС, затем Коммунистическую партию РСФСР, ратифицировали Беловежское соглашение.

— Подождите, так Хасбулатов тоже был за то, чтобы ратифицировать эти Беловежские соглашения?

— А кто собрал и руководил заседанием сначала Президиума Верховного Совета, затем Верховного Совета по этому вопросу. Председатель Верховного Совета Хасбулатов проголосовал также «за» ратификацию.

— А сейчас говорит, что он был против…

— Слушайте его больше, еще и не такое расскажет.

— Как вы считаете, была ли юридическая основа развала СССР к моменту подписания Беловежского соглашения 5 декабря 1991 года?

— Почву, юридическую основу развала страны подготовил Горбачев и его сподвижники — члены Политбюро ЦК КПСС Лигачев, Яковлев, Пленумы ЦК КПСС и Съезд народных депутатов СССР.

Вспомним 1989 год. В стране разгул сепаратизма, митинги, протесты, перерастающие в кровавые побоища и разборки, экономический кризис, в магазинах пустые полки, товары народного потребления по блату и талонам. Были и диверсии: эшелонами выбрасывали продукты питания.

Вместо укрепления партийной дисциплины, наведения порядка в стране, вывода экономики из глубокого кризиса, — демагогия и болтовня практически во всех органах власти не только в РСФСР, но и в союзных республиках. Украина вышла из Соглашений СНГ © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк

ЦК КПСС и Политбюро КПСС проводят 20 сентября 1989 года Пленум ЦК КПСС «Национальная политика партии в современных условиях». Назову вам некоторые решения пленума, которые, собственно, и стали основой разрушения страны:

— республикам, входящим в состав СССР, предложен статус суверенных социалистических государств;

— автономным республикам, областям, входящих в состав РСФСР, предложен статус так же суверенных социалистических государств;

Предлагалось создать новый СССР с составом из 35 государств (15 бывших республик, входящих в СССР и 20 автономных, входящих в РСФСР);

Кроме этого, государствам предоставлялось право отменять, приостанавливать решения, постановления, распоряжения, законы, выходящие за пределы полномочий Союза. Кроме этого, они могли опротестовывать действия, постановления и распоряжения союзного правительства.

А теперь представьте, что это за Союзное Государство, состоящее из 35 суверенных государств с такими правами и полномочиями. Скорее всего, это не федерация, а конфедерация с анархическим уклоном.

— Как вы оцениваете работу в этот период Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР?

— Вместо активного участия в наведении политического порядка в стране и вывода страны из экономического кризиса, Съезд Народных депутатов СССР, Верховный Совет СССР под руководством Горбачева принимает законы и постановления, не только усугубляющие тяжелую обстановку в стране, но и закрепляющие тенденцию разрушения страны. Закон «Об экономической самостоятельности прибалтийских республик»; Закон «Об отмене 6 ст. Конституции СССР о руководящей роли КПСС»… Приняв этот закон, Съезд уничтожает вертикаль власти в СССР.

Учрежден пост Президента СССР. Съезд избирает Горбачева Президентом СССР. У всех Первых Секретарей республиканских ЦК КПСС появляется аналогичное желание. Далее Съезд принимает Закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР».

Рушатся Варшавский договор и СЭВ. Страна теряет внешнеполитические позиции, февраль 1990 года — вывод войск из Чехословакии. Предательство руководства соцстран Восточной Европы, Польши, Венгрии, Румынии, Чехословакии, ГДР. «Не Горбачев». Эксперт о том, кто на самом деле виновен в развале СССР © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Апрель 1990 года. Съезд народных депутатов СССР принимает законы: Закон «Об основах экономических отношений союзных и автономных республик»; Закон «О языках народов СССР» (национальные языки становятся государственными, русский — как средство общения); Закон «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации».

— Как вы считаете, правильно ли поступил первый Съезд народных депутатов РСФСР, приняв декларацию о суверенитете РСФСР? Многие политологи считают, что именно эта декларация привела к развалу СССР.

— Видимо, эти политологи читали только название декларации, а содержание не удосужились прочитать. Там нет ни одного слова о выходе из состава СССР.

26 мая 1990 года состоялся Съезд народных депутатов РСФСР. Многие забыли или не знали о том, что с предложением о принятии этой декларации на Съезде выступили члены политбюро ЦК КПССС, Председатель правительства РСФСР Власов и член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета РСФСР Воротников. Воротников даже передал Съезду проект декларации. Могли бы Власов и Воротников по своей инициативе выйти с этим предложением на Съезд народных депутатов РСФСР, не согласовав это с Горбачевым? Однозначно нет. Горбачев понял, что, дав статус автономиям суверенных независимых государств, развалится и РСФСР, поэтому необходимо было что-то делать.

В июле состоялся XXVIII Съезд КПСС «К гуманному, демократическому социализму». На этом съезде опять вместо принятия решения о наведении порядка в стране Горбачев уделил внимание суверенитетам республик и повышению статуса автономий. На этом съезде Горбачев заявил, что КПСС в строительстве нового СССР будет руководствоваться принципами, сформулированными В. И. Лениным, признавая право наций на самоопределение, вплоть до отделения. Этот принцип и был миной замедленного действия, в конечном итоге уничтоживший СССР. Декабрьский Пленум ЦК КПСС предложил новое название СССР — Союз Суверенных Равноправных Социалистических Республик.

— Семнадцатого марта 1991 года состоялся референдум о сохранении Советского Союза…

— Вопрос, вынесенный на референдум, носил замысловатый характер, в котором было сложно разобраться простым гражданам. Вместе с тем, народ проголосовал 76,43% «за» сохранение СССР. Не приняли участие в референдуме Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Армения и Грузия. Украина добавила к этому вопросу о сохранении СССР свой вопрос — о вхождении в состав СССР на основании декларации о государственном суверенитете.

— Александр Владимирович, на 20 августа было запланировано подписание нового союзного договора, который парафировал Ельцин и некоторые руководители союзных республик. Но вместо подписания нового договора Горбачев оказался в Форосе.

— Девятнадцатого — двадцать второго августа 91 года вся страна узнала из СМИ, что создан ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. — Ред.). Вся страна была в шоке, узнав, что Горбачев арестован, — так было представлено в средствах массовой информации. В Москву введены войска, танки, боевые машины пехоты, личный состав. Практически все движение в Москве было заблокировано, особенно в районе Верховного Совета и Правительства РСФСР. Если бы не было ГКЧП. Альтернативная история Советского Союза © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Таким образом, была допущена непоправимая глупость. Получалось так, что главным виновником в подготовке и неподписании нового договора был Президент РСФСР Ельцин, который парафировал новый союзный договор, и Верховный Совет. Неоднократно готовился штурм здания в целях ареста руководящего состава РСФСР.

Я 21 августа принимаю решение, по согласованию с Ельциным, захватить самолет в аэропорту Внуково и со спецназом Внутренних войск под руководством генерал-лейтенанта А. Ф. Дунаева лететь в Крым — освобождать из-под ареста Президента СССР Горбачева. Рискуя жизнью людей, которые были со мной, прилетели в Форос. Как оказалось, Горбачева никто не арестовывал, он просто разыграл политическую трагикомедию. После того, как мы доставили Горбачева в Москву, ГКЧП прекратил свою деятельность. Кто знает, чем бы все это закончилось, не исключено, что был бы штурм и кровопролитие. Впоследствии Горбачев проявит безволие и в конечном итоге потеряет напрочь управление страной.

29 августа Горбачев призовет КПСС к самороспуску. 25-31 августа СССР практически прекратит свое существование, провозгласят независимость от СССР Белоруссия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Армения.

В декабре 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич, руководствуясь материалами Пленума ЦК КПСС 1989 года, законами, принятыми Съездом народных депутатов СССР, решениями Пленумов ЦК КПСС, а также декларациями, принятыми бывшими союзными республиками о суверенитете и независимости, игнорируя результаты референдума о сохранении СССР, при этом не имея полномочий на подписание документов относительно СССР, в Беловежской пуще подписали соглашение о создании СНГ. Судьбы путчистов. Как жили и умирали члены ГКЧП © РИА Новости, Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Уже 9 декабря ратифицировали соглашение Белоруссия, 10 декабря — Украина, 12 декабря — Россия. После подписания соглашения Ельцин по телефонной связи доложил Президенту США Бушу о том, что Советский Союз прекратил свое существование. Вплоть до 25 декабря Горбачев что только ни делал, чтобы остановить этот процесс. А 25 декабря, выступив по центральному телевидению, Горбачев объявил стране, что он сложил свои полномочия Президента СССР. В этот же день флаг СССР был спущен и водружен триколор России. Вот так великая страна прекратила свое существование!

— И все-таки, как вы считаете, кто предал страну?

— ЦК и Политбюро КПСС. Горбачев и его сподвижники по ЦК и Политбюро КПСС. Съезд народных депутатов и Верховный Совет СССР. Ельцин, Кравчук, бывшие члены Политбюро КПСС и председатель Верховного Совета Белоруссии Шушкевич.