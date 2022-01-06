В Казахстане массовые акции протеста на западе страны, вызванные ростом цен на топливо, переросли в беспорядки. На всей территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к парнерам по ОДКБ. Передовые подразделения объединения приступили к выполнению задач.
По его словам, «именно это является основанием для того, чтобы предотвратить там разгул всяческих банд, но с самими бандами справляются местные силовики».
«Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует — не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов», — пояснил Калашников.
Парламентарий также уточнил, что для ввода сил ОДКБ в Казахстан не нужно одобрения парламента России, так как порядок ввода миротворцев регулируется уставом организации.
Кроме того, существуют специальные силы ОДКБ, которые проводят регулярные учения и находятся в постоянной боевой готовности, добавил депутат.