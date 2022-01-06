Ключевой задачей миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане будет обеспечение безопасности объектов и инфраструктуры. Об этом 6 января заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, сообщает РИА Новости

Посольство Украины призвало граждан не ездить в Казахстан, но передумало © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помочью к парнерам по ОДКБ. Передовые подразделения объединения приступили к выполнению задач.

По его словам, «именно это является основанием для того, чтобы предотвратить там разгул всяческих банд, но с самими бандами справляются местные силовики».

«Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует — не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов», — пояснил Калашников.

Парламентарий также уточнил, что для ввода сил ОДКБ в Казахстан не нужно одобрения парламента России, так как порядок ввода миротворцев регулируется уставом организации.

Кроме того, существуют специальные силы ОДКБ, которые проводят регулярные учения и находятся в постоянной боевой готовности, добавил депутат.