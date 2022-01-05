В Алма-Ате участники протеста ворвались в мэрию, там начался пожар, сообщает корреспондент РИА Новости

Участники митинга в Алма-Ате проникли в здание мэрии, разбив окна на первом этаже. Над мэрией поднимается черный дым, из окон видно огонь.

В протестных акциях в Алма-Ате приняли участие около 3 тысяч человек. Сообщается о стычках демонстрантов с полицией. В ответ силовики применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ряде регионов введено чрезвычайное положение.

Ранее, утром 5 января, протестующие также попытались штурмовать мэрию в Алма-Ате. Им ненадолго удалось захватить здание и попасть в зал заседаний, однако вскоре их вытеснили силовики. Также протестующие попытались захватить здания мэрий в Шымкенте и Таразе.

Политолог назвал возможных организаторов беспорядков в Казахстане © facebook/Bolat Akan Касым-Жомарт Токаев поручил принять экономические меры для урегулирования ситуации и призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации.

Митинги в Казахстане начались на фоне двукратного повышения цен на газ. Протестные акции начались в Жанаозене и Актау и распространились по всей республике. Участники протеста потребовали снижения цен, а также ухода из политики экс-президента Нурсултана Назарбаева.