Пока Владимира Зеленского от конфликта с Россией удерживают только два фактора — отсутствие команды из США и отсутствие гарантий, что Россия не вмешается в конфликт, если Украина пойдет на Донбасс. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Зеленский прекрасно понимает, что Россия будет защищать Донбасс, и все пассажи главы МИД Кулебы или министра обороны Резникова были связаны с тем, чтобы получить твердые гарантии, что Россия останется в стороне, но у них ничего не получилось, пояснил эксперт.

Что касается рассуждений украинской стороны о «большой цене», то их описывает поговорка «не съем, так понадкусываю», категоричен эксперт.

«Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах. Поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет. Насколько они готовы это понять, я не знаю. Они же отказались от Минских соглашений, которые учитывали все нюансы», — рассуждает Леонков.

В случае вторжения Украины все будет зависеть от стойкости защитников Донбасса и от того, насколько быстро Россия сможет оказать действенную помощь жителям Донбасса, из которых более 700 тысяч человек имеют российские паспорта, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.