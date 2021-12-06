Единственное, что позволяет России сдерживать НАТО и других противников на границе – опережающие развитие вооруженных сил, когда сопернику даже не дается повод подумать о том, как бы начать войну, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Алексей Леонков: Министр обороны США проверил одноразовые боеголовки в войне с Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов Украина.ру

Ранее президент США Джо Байден, на фоне предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, отказался признавать какие-либо «красные линии» в ситуации на Украине. В свою очередь российское руководство неоднократно называло «красными линиями» размещение вооружений на территории соседней страны и другие угрозы государственной безопасности, а также вступление Украины в НАТО.

- Алексей Петрович, можно ли в этой ситуации о чем-либо договориться, учитывая разность позиций России и США?

— Переговоры в любом случае должны пройти. Напомню, что на июньскую встречу с Путиным в Женеве Байден ехал с пакетом ультиматумов. Он заручился поддержкой в Евросоюзе и НАТО, собирался нам что-то диктовать, но в результате тяжелых многочасовых переговоров вышел с той повесткой, которую декларировала Россия. Россия же подчеркивала, что в третьей мировой войне не будет победителей, поэтому надо договариваться по международной безопасности, связанной в том числе с ядерным оружием.

Конечно, подготовка к встрече происходит на фоне истерии зарубежных в СМИ, что Россия якобы готовится вторгнуться в Украину, а Украина под эту истерию готовит различные демарши, связанные с тем, чтобы заручиться гарантиями, что если «Россия только посмотрит в сторону Украины, то ее накажут». Блинкен, который формирует повестку по Украине, все это выложил в пакет документов, на основе которых Байден будет вести переговоры с нашим президентом.

Переговоры нужны, потому что Америка, мягко говоря, ведет себя деструктивно по отношению к России. Она воспринимает Россию как региональную державу, с интересами которой не надо считаться. Это неверная точка зрения, и, как говорил президент, ее придется менять. Поэтому переговоры завтра будут непростые.

Каков будет результат встречи? То, что нам расскажут в СМИ — это одно. А то, что останется за кадром — другое. Там будут расставлены все точки над I, и все «красные линии», которые Байден не признает, будут обозначены. И будут обозначены последствия за их пересечение.

- Могут ли они прийти к консенсусу в том смысле, что из-за Украины не нужно начинать третью мировую войну, и что с ней надо что-то делать?

— Тема Украины не будет внесена именно на этих переговорах, но кое-какая ясность внесена будет. Американцы много вкладывали в Украину, очень многого от нее хотели, и отказываться от этого они не будут. Они даже от Афганистана отказывались три года — решение было принято в 2018, а войска вывели лишь с 2021, и сами видите, какие последствия.

Вопрос по Украине остается открытым. Надо дождаться результатов переговоров, и тогда мы узнаем, насколько Америка действительно готова к поддержке Украины и какую цену она готова за это заплатить.

- Судя по последним заявлениям Зеленского, он все же опасается прямого конфликта с Россией. Насколько ему удастся избежать быть втянутым в этот сценарий?

— Зеленского от конфликта с Россией удерживают только два фактора — отсутствие команды из «вашингтонского обкома» и отсутствие гарантий от Вашингтона, что Россия не ввяжется в конфликт, если Украина пойдет на Донбасс. Это главный сдерживающий фактор действий Зеленского. Он прекрасно понимает, что Россия будет защищать Донбасс, и все пассажи Кулебы или Резникова были связаны с тем, чтобы получить твердые гарантии, что Россия останется в стороне.

- Какие конкретные действия ВСУ Россия может расценить как полномасштабное наступление на Донбасс?

Военный эксперт Александр Жилин: Россия уже ответила Украине на попытку теракта в Крыму © Twitter, Александр Жилин

- Украина не раз говорила, что даже если они не одержат победу в войне с Россией, то они сделают все, чтобы России «пришлось заплатить большую цену за вторжение». Насколько им это удастся?

— Это называется «не съем, так понадкусываю». Это не так. Если Россия начинает боевые действия, она уже не останавливается на полумерах. Поэтому Украине нужно понимать, что возмездие будет. Насколько они готовы это понять, я не знаю. Они же отказались от Минских соглашений, которые учитывали все нюансы. Теперь уже ни Луганск, ни Донецк никогда не захотят вернуться в состав Украины. Между Украиной и этими республиками пролилась кровь невинных жертв, которых они убили своими снарядами. Возврат к прежней жизни невозможен. Но должно быть наказание хотя бы для тех военных преступников, которые все это совершали. Украина никогда на это не пойдет, поэтому этот конфликт не прекращается.

- Путин ранее заявлял, что нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО в начале 2000х вплотную приблизилось к российским границам. Есть у вас этот ответ?

— Все говорят о том, что было лишь устное обещание о нерасширении НАТО, которое дали Горбачеву, неподкрепленное никакими документами. Поэтому НАТО посчитал необязанным это соблюдать. С юридической точки зрения даже в протоколах встречи Горбачева с представителями НАТО этот вопрос не был закреплен. Говорили, что якобы они были, но никто ничего не нашел.

Нужно понимать, что приближение НАТО к нашим границам — это короткое время подлета. И НАТО — однозначно немирная организация. Если изначально НАТО создавалось в противовес Советскому Союзу, то сейчас его существование обосновывают наличием военного противника в виде «авторитарного государства под названием Россия».

Если есть такая формулировка, то приближение к нашим границам нельзя называть мирной ротацией войск. Мы это называем «обустройством театра военных действий». И когда будет все готово, то заряженное ружье выстрелит.

НАТО сейчас не готов вести открытую войну с Россией, потому что проиграет. Но он хочет переделать свои вооруженные силы, чтобы риторика в отношении России была еще более агрессивной. В этом случае НАТО точно не пойдет на попятную.

В этом случае придется возлагать надежду на народ Европы, который понимает, что все эти игрища со сдерживанием России приведут к войне, у которой не будет ветеранов.

- Россия может сорвать планы НАТО по перевооружению? Или нужно самой перевооружаться?

— Россия не участвует в гонке вооружений. Россия развивает собственные вооруженные силы согласно плану перевооружений. Мы не останавливаемся на тех комплексах, которые поступают в войска, и продолжаем их совершенствовать и производить новые.

Мы сделали несколько комплексов с технологией управляемого гиперзвука. Сейчас заканчивает разработка комплексов, которыми будут оснащаться другие носители. Номенклатура расширяется. Комплексы будут устанавливаться на авиацию, на наземные пусковые установки, не говоря уже про морские.

Есть еще разработки, связанные с лазерным оружием. «Пересвет» — это только начало. Есть и другие установки.

Россия понимает, что единственное, что позволяет ей сдерживать противников на границе — опережающие развитие наших вооруженных сил, когда мы не даем им повода подумать о том, как бы начать войну.