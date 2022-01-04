Эксперт отметил, что встречался с Зеленским на корпоративах, где последний развлекал публику.
«Талантливый пересмешник. Но уже как актер слабоват. Взять хотя его бездарный ремейк «Служебного романа». А как политик вообще нулевой», — подчеркнул Выдрин.
По его словам, уровень Зеленского как политика стал понятен уже «после его первого же решения о переносе президентского офиса из бывшего здания партийного ЦК в бывший музей Ленина».
«Помню, еще Кучма давал мне поручение подыскать подходящее новое помещение под администрацию. Но когда подсчитали стоимость переноса коммуникаций, спецсвязи, охранных систем и прочего, «прослезились». Бюджета страны не хватало», — рассказал политолог.
Выдрин считает, что Зеленский — «мастер слова, однако профан дела».
«Он думает, что слова сами собой обрастают плотью, но так бывает только на сцене. Эта его сценическая вера привела к катастрофическому разрыву между объемом полномочий и объемом компетенций», — заключил эксперт.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.