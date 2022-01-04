Известный политолог Дмитрий Выдрин в интервью Украина.ру дал исчерпывающую характеристику президенту Украины Владимиру Зеленскому

Эксперт отметил, что встречался с Зеленским на корпоративах, где последний развлекал публику.

«Талантливый пересмешник. Но уже как актер слабоват. Взять хотя его бездарный ремейк «Служебного романа». А как политик вообще нулевой», — подчеркнул Выдрин.

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«Помню, еще Кучма давал мне поручение подыскать подходящее новое помещение под администрацию. Но когда подсчитали стоимость переноса коммуникаций, спецсвязи, охранных систем и прочего, «прослезились». Бюджета страны не хватало», — рассказал политолог.

Выдрин считает, что Зеленский — «мастер слова, однако профан дела».

«Он думает, что слова сами собой обрастают плотью, но так бывает только на сцене. Эта его сценическая вера привела к катастрофическому разрыву между объемом полномочий и объемом компетенций», — заключил эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.