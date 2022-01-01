После попытки Украины совершить теракт в Крыму все необходимые сигналы Киеву Россией сразу же были поданы. Просто эти сигналы поступают по специально отработанным каналам, и вслух для широкой общественности их никто не произносит. Об этом рассказал военный эксперт и эксперт по безопасности Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: Если начнется война России с Украиной, погибнут и Россия, и Украина © Twitter, Александр Жилин

Если в Киеве остался хотя бы один человек в здравом уме, он поймет, что все очень и очень серьезно, подчеркнул специалист.

«Я не раз говорил, что Украина представляет для России террористическую угрозу. Во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Порошенко готовятся диверсанты. Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать терроризм за пределами Украины. Другими словами, Киев легализовал террор как инструмент борьбы с врагом. Это террористическое государство», — уверен Жилин.

Попытка теракта — это один из эпизодов того, как США и Запад с помощью украинских диверсантов отрабатывает план доведения ситуации до крайней точки, когда России обязательно придется отреагировать, нужно проявлять мудрость и пройти этот путь настолько четко, чтобы не свалиться в пропасть противостояния, когда уже будет работать не дипломатия, а эмоции, заключил собеседник издания.

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