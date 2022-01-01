Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о задержании трех агентов спецслужб Украины: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. По данным ФСБ, украинские диверсанты планировали подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции.
Если в Киеве остался хотя бы один человек в здравом уме, он поймет, что все очень и очень серьезно, подчеркнул специалист.
«Я не раз говорил, что Украина представляет для России террористическую угрозу. Во Львовской области на полигоне Яворов еще со времен Порошенко готовятся диверсанты. Я не знаю, сколько их подготовили, но, думаю, что немало. Кроме того, Верховная Рада приняла закон, позволяющий использовать терроризм за пределами Украины. Другими словами, Киев легализовал террор как инструмент борьбы с врагом. Это террористическое государство», — уверен Жилин.
Попытка теракта — это один из эпизодов того, как США и Запад с помощью украинских диверсантов отрабатывает план доведения ситуации до крайней точки, когда России обязательно придется отреагировать, нужно проявлять мудрость и пройти этот путь настолько четко, чтобы не свалиться в пропасть противостояния, когда уже будет работать не дипломатия, а эмоции, заключил собеседник издания.
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