Требования РФ о не допустимости вступления в НАТО Украины и размещения на ее территории ударных ракетных комплексов, хотя и являются чрезмерными, все же могут быть частично выполнены, считает экс-посол США в Украине, а ныне сотрудник американского Брукингского института Стивен Пайфер

Об этом он сказал в комментарии Associated Press в пятницу, 31 декабря,

По его мнению, Вашингтон допускает ограничение военных учений Запада на Украине. «Предлагаемый в проекте договора запрет на любую военную деятельность НАТО на Украине, в Восточной Европе, на Кавказе или в Средней Азии является чрезмерным, но некоторые меры по ограничению военных учений и действий на взаимной основе могут быть возможны», — заявил Пайфер. Пайфер: Запад отвернется от Украины © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

При этом по мнению американского дипломата, для принятия подобных решений российской стороне следует настроиться на переговоры. Это так же важно, как он считает, в связи с тем, что в ближайших официальных планах НАТО нет пункта о расширении Альянса.

В ночь с 30 на 31 декабря у президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись телефонные переговоры, в ходе которых они предварительно обсудили заявления России о недопустимости расширения НАТО, размещения в Украине ударных комплексов и другие вопросы, которые будут вынесены на обсуждения во время очной встречи двух лидеров, о чем сообщил после телефонного разговора пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что на основе предложений России о гарантиях безопасности в будущем могут быть достигнуты договоренности по контролю над вооружениями.

Песков также отмечал, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности РФ. Влияние Коломойского негативно скажется на отношениях Украины с МВФ и Западом — Пайфер © скриншот с видео "Радіо Свобода"

При этом, как неоднократно подчеркивали руководители России, РФ не имеет намерений нападать или вообще вести какие-нибудь военные действия на Украине. Однако, руководители различных государственных ведомств и частных политологических компаний США и Украины и некоторых стран Запада в последние недели прошедшего 2021-го года утверждали, что наблюдают скопление российских войск у границ Украины, а так же ссылались на ничем не подтвержденные планы России напасть на Украину.

На последнем заседании Совета по национальной безопасности и обороне Украины, его секретарь Алексей Данилов заявил, что на самом деле, имеющиеся на границе с Украиной российские военнослужащие находятся в таком количестве, которое не несет никакой угрозы со стороны России. Это утверждение свидетельствует об изменении точки зрения украинского руководства относительно перспектив вторжения России в Украину.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия-НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).