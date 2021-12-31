В канун Нового года Киевский международный институт социологии (КМИС) решил выяснить, какие новогодние подарки популярны среди украинцев

Социологи обнаружили, что если в годы до пандемии коронавируса большинство жителей Украины хотело получить в подарок деньги, то сейчас людям стало не хватать путешествий.

18% опрошенных хотели бы получить в подарок романтическую поездку. 12% считают лучшим подарком автомобиль. 10% — деньги, 9% — мобильный телефон и электронные девайсы, 7% — бытовую технику. Выдрин: Россия вступает не в новый год, а в новый мир © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Социологи отметили, что кроме желания путешествовать у украинцев возросла нужда в смартфонах и планшетах, а также в ноутбуках. Специалисты высказали мнение, что подобная тенденция может быть связана с необходимостью работать удалённо в условиях пандемии коронавируса.