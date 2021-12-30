Кремль отправил рождественские и новогодние поздравления лидерам иностранных государств, в списке не оказалось Украины и Грузии. Поздравления опубликованы на сайте Кремля 30 декабря

Президент РФ направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту США Джо Байдену, президенту Турции Тайипу Эрдогану, главе КНР Си Цзиньпину, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Папе Римскому Франциску.

Чем запомнился 2021 год на международной арене © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Поздравления получили лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Канады и другие.

Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обменивались новогодними поздравлениями два года назад, в ходе телефонного разговора 31 декабря 2019 года.

Также Кремль несколько лет не направлял лидерам Украины и Грузии поздравления с Днем Победы. В своем обращении в этот день российский президент поздравлял ветеранов и тружеников тыла и призывал народы этих стран противостоять фальсификации истории.