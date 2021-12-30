Президент РФ направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, президенту США Джо Байдену, президенту Турции Тайипу Эрдогану, главе КНР Си Цзиньпину, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Папе Римскому Франциску.
В поздравлении, адресованном Байдену, Путин выразил убежденность, что России и США удастся наладить эффективный диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга.
Поздравления получили лидеры Абхазии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Бразилии, Канады и другие.
Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обменивались новогодними поздравлениями два года назад, в ходе телефонного разговора 31 декабря 2019 года.
Также Кремль несколько лет не направлял лидерам Украины и Грузии поздравления с Днем Победы. В своем обращении в этот день российский президент поздравлял ветеранов и тружеников тыла и призывал народы этих стран противостоять фальсификации истории.