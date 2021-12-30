Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 23:30 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении, распространенном 29 декабря пресс-службой Белого дома

Поговорили. Путин и Байден как проявление силы и амбиций © REUTERS, The White House/Handout Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн утверждал, что беседа запланирована на 15:30 (мск). Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию. Политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Также Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.