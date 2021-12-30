«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии в 3:30 по полудню (23:30 мск)», — сказано в материале.
Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНВ) Белого дома Эмили Хорн утверждал, что беседа запланирована на 15:30 (мск).
Как сообщили в Белом доме, разговор запросила Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию.
Политики затронут целый спектр тем, в том числе предстоящие переговоры, а также встречу на площадке ОБСЕ и заседание Совета Россия — НАТО. Также Путин и Байден могут рассмотреть ход переговоров с Ираном по ядерной сделке.