По задумке авторов, хищник сбежал из клетки и охотится на проходящих мимо девушек, хватая их за мягкое место когтями, потом животное удается изловить сотрудникам зоопарка и ветеринарам. Они попытались привести полосатого в чувство, но одна из жертв животного решила не рисковать и пустила в хищника пулю с транквилизатором.
Заканчивается ролик тем, что Беляков, одетый как рокер, садится на мотоцикл и уезжает, закидывая на плечо то самое ружье, из которого был убит хищник.
Кстати, песня, которая звучит в видео фоном авторская, записал ее все тот же Беляков.
«Офигеть. Шедевр. С каждым годом все чудесатее и чудесатее», «Тяжелая наркомания…», «Это так плохо, что аж хорошо! Каждый год жду ваши клипы!», «Это директор? А в прочем не удивительно, у нас есть и покруче придурок "директор"», «У Зеленского что ли дурь отнял?», «С 7-м президентом определились, получается», «В январе должно состояться 32-е по счету судебное заседание по взятке директора зоопарка. Но видать, на суды ему ходить некогда или боязно, ведь могут и посадить…», «Беляков не взял на работу Володю Самайчука, уволенного за воровство предыдущим директором! Теперь больной на голову и обиженный Самайчук бегает за Беляковым и тупо гадит как сам, так и из-под клонов», — отреагировали люди.
Игорь Беляков — директор Одесского зоопарка, известный своими эпатажными новогодними роликами с переодеваниями. Он уже успел побывать в роли оборотня и быка, сражающегося за самку.