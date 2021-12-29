Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков опубликовал уже ставшее традиционным предновогоднее видео, снятое им с участием подчиненных. В этом году главная роль фильма, естественно, досталась тигру, которого сыграл сам Беляков. Ролик был опубликован 28 декабря на YouTube-канале Одесского зоопарка

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Заканчивается ролик тем, что Беляков, одетый как рокер, садится на мотоцикл и уезжает, закидывая на плечо то самое ружье, из которого был убит хищник.

Кстати, песня, которая звучит в видео фоном авторская, записал ее все тот же Беляков.

«Офигеть. Шедевр. С каждым годом все чудесатее и чудесатее», «Тяжелая наркомания…», «Это так плохо, что аж хорошо! Каждый год жду ваши клипы!», «Это директор? А в прочем не удивительно, у нас есть и покруче придурок "директор"», «У Зеленского что ли дурь отнял?», «С 7-м президентом определились, получается», «В январе должно состояться 32-е по счету судебное заседание по взятке директора зоопарка. Но видать, на суды ему ходить некогда или боязно, ведь могут и посадить…», «Беляков не взял на работу Володю Самайчука, уволенного за воровство предыдущим директором! Теперь больной на голову и обиженный Самайчук бегает за Беляковым и тупо гадит как сам, так и из-под клонов», — отреагировали люди.

Игорь Беляков — директор Одесского зоопарка, известный своими эпатажными новогодними роликами с переодеваниями. Он уже успел побывать в роли оборотня и быка, сражающегося за самку.