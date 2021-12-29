Переговоры президентов США и России встревожили многие страны Запада, и другие государства тоже заинтересованы в их исходе, заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью ETV+ 28 декабря

Президент Эстонии призвал США не бояться России © AFP, Ludovic MARIN

«В данный момент я считаю, что вести переговоры с [Владимиром] Путиным должны не я в одиночку, и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе», — сказал Карис.

Ранее президент Эстонии выступил против предложений России по гарантиям безопасности. Он заявил, что это «список команд», и переговоры по нему чреваты для Запада.

В декабре МИД РФ передал Вашингтону и его союзникам проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Старт переговоров назначен на январь.