Идея свержения Виктора Януковича родилась не в посольстве США, она пришла в посольство США от украинских олигархов, которые хотели гораздо раньше свергнуть Януковича, просто американцы не давали им этого сделать. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию Украина.ру

Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

«Олигархат готов свергать Зеленского. Но пока не пришло время, когда его действия будут противоречить интересам американцев. Как только это будет… А американцы скажут: мы здесь ни при чем, это люди вышли, они недовольны… Американцы стратегически и тактически подходят очень грамотно, выстраивая такие вилки, из которых вырваться будет невозможно», — пояснил Килинкаров.

Для того, чтобы США решили свергнуть Зеленского, он должен принимать решения, которые могут быть направлены на проведение определённой политики, не согласованной с США, например, попытки проведения прямых переговоров с Донбассом и смена риторики в отношении России.

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