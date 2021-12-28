Украинские власти искусственно нагнетают напряженность в обществе с помощью разговоров об угрозе «большой войны» с РФ, что в итоге приводит к «нарастанию военного психоза» в стране. Эти слова в эфире канала «Украина 24» сказал сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь», депутат Верховной Рады Юрий Бойко

«Я оптимистично настроен после переговоров президентов России и Америки. И я надеюсь, что сейчас будет встреча России и НАТО. Я убежден, что никакой большой войны не будет. Хватит пугать этим людей, потому что они сознательно этот психоз накачивали. Сейчас дошли до того, что давайте всех женщин в военкоматы отправлять на учет», — сказал политик.

По мнению Бойко, какие-либо заявления сторон не являются поводом к подробным решениям, а уж тем более активной милитаризации страны. Не повредят Украине и переговоры России и НАТО, считает он. Имидж без содержания. Женщины в нацбатальонах и добробатах Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

«Это как раз достаточно позитивный сигнал, они до чего-то там договорятся. И НАТО, и Россия понимают, что военный конфликт в этой ситуации — это катастрофа… Плохо то, что это все происходит без участия Украины — инсинуация же идет вокруг нашей страны», — сказал депутат.

Разговоры о «масштабной войне РФ против Украины» стали главной повесткой Киева с тех пор, как несколько западных СМИ опубликовали информацию о якобы стянутых к границе с Украиной российских войсках и вооружении.

Впоследствии оказалось, что журналисты перепутали и речь идет о границе России с Белоруссией, однако это обстоятельство не поменяло риторику Киева.