«Я оптимистично настроен после переговоров президентов России и Америки. И я надеюсь, что сейчас будет встреча России и НАТО. Я убежден, что никакой большой войны не будет. Хватит пугать этим людей, потому что они сознательно этот психоз накачивали. Сейчас дошли до того, что давайте всех женщин в военкоматы отправлять на учет», — сказал политик.
По мнению Бойко, какие-либо заявления сторон не являются поводом к подробным решениям, а уж тем более активной милитаризации страны. Не повредят Украине и переговоры России и НАТО, считает он.
«Это как раз достаточно позитивный сигнал, они до чего-то там договорятся. И НАТО, и Россия понимают, что военный конфликт в этой ситуации — это катастрофа… Плохо то, что это все происходит без участия Украины — инсинуация же идет вокруг нашей страны», — сказал депутат.
Разговоры о «масштабной войне РФ против Украины» стали главной повесткой Киева с тех пор, как несколько западных СМИ опубликовали информацию о якобы стянутых к границе с Украиной российских войсках и вооружении.
Впоследствии оказалось, что журналисты перепутали и речь идет о границе России с Белоруссией, однако это обстоятельство не поменяло риторику Киева.