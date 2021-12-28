«Друзья, ловите эксклюзивный репортаж из поезда Киров — Ижевск, из которого Вы узнаете, как в таком плотном графике я поддерживаю себя в форме», — анонсировала знаменитость новую программу со своим участием.
На видео певица едет в поезде, где на столе рядом с ней стоит множество блюд, в том числе тарелка с десятком чебуреков и бутылки со спиртным.
«Вот такой у меня секрет моей фигуры и красоты», — пошутила Долина.
Лариса Долина (Кудельман) родилась в Баку, в еврейской семье. В три года переехала с родителями в их родной город Одессу, где окончила общеобразовательную и музыкальную школу, а также начала карьеру эстрадной артистки в оркестре «Мы одесситы».
Не так давно артистке запретили въезд на Украину и теперь, пожаловалась она, даже не сможет посетить могилы родных, похороненных в Одессе.