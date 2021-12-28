Певица Лариса Долина, сбросившая недавно 20 килограммов, поделилась со своими фанатами «секретом» похудения. Об этом 27 декабря артистка сама рассказала на странице в Instagram

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На видео певица едет в поезде, где на столе рядом с ней стоит множество блюд, в том числе тарелка с десятком чебуреков и бутылки со спиртным.

«Вот такой у меня секрет моей фигуры и красоты», — пошутила Долина.

Лариса Долина (Кудельман) родилась в Баку, в еврейской семье. В три года переехала с родителями в их родной город Одессу, где окончила общеобразовательную и музыкальную школу, а также начала карьеру эстрадной артистки в оркестре «Мы одесситы».

Не так давно артистке запретили въезд на Украину и теперь, пожаловалась она, даже не сможет посетить могилы родных, похороненных в Одессе.