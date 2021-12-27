Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику. Об этом 26 декабря заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости

Рамзан Кадыров потребовал извинений от Владимира Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему.

«Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил он.

Также Кадыров подчеркнул, что у стран Запада есть свои интересы для размещения своих военных баз на Украине. Таким образом, уверен глава Чечни, государства собираются диктовать свои условия России.

«Я уверен, наш президент [Владимир Путин] этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.

В прошлом году глава Чечни призывал Зеленского сделать первый шаг и выстроить добрососедские отношения с Россией.