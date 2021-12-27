«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — высказался Кадыров.
При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему.
«Присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения», — заметил он.
Также Кадыров подчеркнул, что у стран Запада есть свои интересы для размещения своих военных баз на Украине. Таким образом, уверен глава Чечни, государства собираются диктовать свои условия России.
«Я уверен, наш президент [Владимир Путин] этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.
В прошлом году глава Чечни призывал Зеленского сделать первый шаг и выстроить добрососедские отношения с Россией.