Процесс глубинной мировой трансформации, в который вступило человечество, может длиться десятилетиями. В этих условиях война может разразиться за ресурсы, которые раньше считались общедоступными. Об этом в интервью Украина.ру рассказал журналист и телеведущий Владимир Соловьёв

Процесс трансформации будет сложным и крайне болезненным, уверен эксперт. Новая Холодная война может разразиться между Россией, Китаем и Индией с одной стороны, и условным англо-саксонским миром с другой. В США призвали предоставить больше оружия Украине © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идёт после эпидемии? Голод. А после голода идёт война. Всё будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — сказал Соловьёв.

Мы начинаем биться за то, что раньше казалось простым и доступным, заключил эксперт.

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