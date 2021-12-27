Процесс трансформации будет сложным и крайне болезненным, уверен эксперт. Новая Холодная война может разразиться между Россией, Китаем и Индией с одной стороны, и условным англо-саксонским миром с другой.
«Давайте не будем сбрасывать со счетов вызовы, которые параллельно нам бросает та же эпидемиологическая обстановка. Что идёт после эпидемии? Голод. А после голода идёт война. Всё будет находиться в динамическом равновесии, когда войны между странами начнутся за чистую воду, за источники энергии, за продукты питания. Мы все вновь возвращаемся, если угодно, к первобытным инстинктам», — сказал Соловьёв.
Мы начинаем биться за то, что раньше казалось простым и доступным, заключил эксперт.
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