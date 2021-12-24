«Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого президента Украины, вредят государству. Потому что, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины», — написал Кличко.
Он заявил, что на фоне бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса на Украине и когда «агрессор известен», преследование Порошенко выглядит неуместно.
Ранее 24 декабря Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о задержании и принудительной доставке в суд пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко с возможностью залога в 1 млрд гривен.
Экс-президенту объявлено подозрение в госизмене. Порошенко отвергает обвинения и обещает в январе вернуться на Украину.