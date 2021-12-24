Зианджа заявила, что сделала только маммопластику, но это не меняет того факта, что она — женщина. Певица уточнила, что встречается с молодым человеком, и они счастливы.
Признаться в том, что операций по смене пола все же не было, сказала Зианджа, ее вынудило несправедливое отношение общества к трансгендерным людям.
«Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!» — заявила артистка.
Зианджа (Зи Фамелу), ранее Борис Апрель (Круглов) — украинская певица, участница телевизионных проектов «Фабрика звёзд 2» и «Фабрика. Суперфинал». Имеет диапазон в 4 октавы.