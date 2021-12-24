Украинская певица Зианджа, заявившая в 2014 году, что считает себя трансгендерной женщиной, призналась, что не делала операции по смене пола, а ограничилась каминг-аутом, однако это не значит, что ее не нужно уважать. Об этом 24 декабря написал «Главред»

Украинцы обиделись на Netflix из-за киевлянки-воровки в сериале © CC0, Pixabay

Признаться в том, что операций по смене пола все же не было, сказала Зианджа, ее вынудило несправедливое отношение общества к трансгендерным людям.

«Молчание и сидение в шкафу вредят свободе ЛГБТ+ людям. Наши истории заслуживают того, чтобы быть услышанными. Мы существуем, а значит наше счастье и жизни важны! Мы хотим равноправия, чтобы все были счастливы и довольны. И мы и вы. Как одно целое. Одна страна. Без громких лозунгов и скандирования. Без насилия и кровопролития. Я больше не позволю им заставлять меня молчать и делать удобной для них. Да, у меня остался член между ног! Да, я могу иметь собственных детей, если захочу! Да, я полноценная женщина!» — заявила артистка.

Зианджа (Зи Фамелу), ранее Борис Апрель (Круглов) — украинская певица, участница телевизионных проектов «Фабрика звёзд 2» и «Фабрика. Суперфинал». Имеет диапазон в 4 октавы.