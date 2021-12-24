«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что, действительно, СБУ открыла по мне дело по ст.111 ККУ (госизмена). Теперь я в одном списке с [главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором] Медведчуком и [экс-президентом Украины Петром] Порошенко. Веселая компания, неправда ли?», — написал депутат.
По словам Шевченко, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине.
Сам политик уверен, что уголовное дело связано с его дружбой с Белоруссией, а цель украинских властей — устранить его как конкурента.
В начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сожженных мостах в отношениях с Белоруссией. Он напомнил, что президент республики Александр Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре российским.
Ранее, после встречи в апреле 2021 года в Минске с Лукашенко, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа».