Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против депутата от партии «Слуга народа» Евгения Шевченко. Об этом 23 декабря сам парламентарий сообщил на своей странице в Facebook

Депутат Рады Шевченко рассказал об отличиях Лукашенко от Януковича © president.gov.by Виктором] Медведчуком и [экс-президентом Украины Петром] Порошенко. Веселая компания, неправда ли?», — написал депутат.

По словам Шевченко, ему инкриминируют создание «русского мира» на Украине.

Сам политик уверен, что уголовное дело связано с его дружбой с Белоруссией, а цель украинских властей — устранить его как конкурента.

В начале декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о сожженных мостах в отношениях с Белоруссией. Он напомнил, что президент республики Александр Лукашенко назвал Крым де-факто и де-юре российским.

Ранее, после встречи в апреле 2021 года в Минске с Лукашенко, Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуги народа».