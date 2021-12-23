Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что постановка украинок на воинский учет будет происходить без спешки и планово, передает 23 декабря Интерфакс-Украина

«Сама откосишь от армии?»: Зеленскую призвали повлиять на мужа и отменить воинский учет женщин © пресс-служба президента Украины

«Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо», — заявил Залужный.

На Украине 23 декабря утвердили перечень профессий, представительницы которых должны быть поставлены на воинский учет. Согласно ему, на учет должны встать сотни тысяч украинок.

Ранее на Украине провели учения подразделений территориальной обороны и проверили бомбоубежища.