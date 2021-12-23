На Украине утвердили перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Об этом 22 декабря сообщило информационное агентство Минобороны страны АрмияInform

Под ружьё без мобилизации. Зачем Украина ужесточила воинский учёт © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. Работодателей в перечисленных сферах, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (13-23 тысячи рублей).

Накануне стало известно, что в стране появились монашки-пожарные. Добровольную пожарную команду создали из послушниц Свято-Троицкого Мотронинского монастыря. Они будут обеспечивать пожарную безопасность монастыря, а также жителей 7 сел и двух поселков, входящих в сельской территориальной общины. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.