Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Так, в список профессиональных направлений вошли общественное питание, юриспруденция, экономика, издательство, полиграфия и прочие.
За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственность. Работодателей в перечисленных сферах, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (13-23 тысячи рублей).
Накануне стало известно, что в стране появились монашки-пожарные. Добровольную пожарную команду создали из послушниц Свято-Троицкого Мотронинского монастыря. Они будут обеспечивать пожарную безопасность монастыря, а также жителей 7 сел и двух поселков, входящих в сельской территориальной общины. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.