Украинская певица София Ротару, которой в этом году исполнилось 74, грамотно подходит к сочетанию косметологических и хирургических процедур, и именно это позволяет ей так хорошо выглядеть, уверен пластический хирург Владимир Плахотин. Об этом 22 декабря написала «Комсомольская правда»

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Мы видим грамотный микс, когда «тяжелая артиллерия» пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами. Певица, как говорится, на ботоксе», — прокомментировал внешность певицы хирург.

Между тем, в сети все чаще стали обсуждать другое обстоятельство жизни Ротару. Поклонники уже несколько раз застали ее с трясущимися руками и головой, что медики позже назвали вероятным началом развития болезни Паркинсона.