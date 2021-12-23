«Мне бросаются в глаза перекачанные щеки, в районе скул по 5-6 кубиков геля, это очень приличный объем. Конечно, у Ротару прекрасно подтянут овал лица — на мой взгляд, таких процедур было, как минимум, две-три. Хирургически скорректированы верхние и нижние веки.
Мы видим грамотный микс, когда «тяжелая артиллерия» пластики сочетается с более щадящими косметологическими процедурами. Певица, как говорится, на ботоксе», — прокомментировал внешность певицы хирург.
Между тем, в сети все чаще стали обсуждать другое обстоятельство жизни Ротару. Поклонники уже несколько раз застали ее с трясущимися руками и головой, что медики позже назвали вероятным началом развития болезни Паркинсона.