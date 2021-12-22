Утром 21 декабря поставки российского газа по газопроводу Ямал — Европа через Польшу временно прекратились.
В пресс-службе «Газпрома» прокомментировали приостановку транзита.
«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня», — сказал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.
По мнению экспертов в сфере энергетики, сейчас спрос на газ в Германии может быть снижен в преддверии праздников. В Европе заявляют, что «Газпром» преследует и политические цели, а именно одобрение «Северного потока-2».
Власти РФ и ФРГ подчеркивали, что СП-2 является коммерческим проектом.
На январь «Газпром» забронировал мощности на поставку 18,9 млн кубометров в сутки, то есть 21,6% предложенных мощностей газопровода «Ямал-Европа».