По данным на 21 декабря «Газпром» остановил транзит российского газа через Польшу в Германию, сообщил немецкий оператор Gascade

Утром 21 декабря поставки российского газа по газопроводу Ямал — Европа через Польшу временно прекратились.

В пресс-службе «Газпрома» прокомментировали приостановку транзита.

«У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня», — сказал пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов.

Игорь Юшков: из-за европейских препятствий «Северный поток — 2» запустят не раньше мая-июня © РИА Новости, Нина Зотина

Власти РФ и ФРГ подчеркивали, что СП-2 является коммерческим проектом.

На январь «Газпром» забронировал мощности на поставку 18,9 млн кубометров в сутки, то есть 21,6% предложенных мощностей газопровода «Ямал-Европа».