Госдепартамент США после заявлений министра обороны России Сергея Шойгу по поводу ситуации на Украине призвал РФ прекратить использовать «ложную и провокационную риторику». Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в своем Twitter

В США ответили Шойгу о планах провокаций в Донбассе © РИА Новости, фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он призвал Москву прекратить «использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».

О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман представители американских ЧВК доставили резервуары с неустановленными химикатами.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.