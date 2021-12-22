«Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты», — написал представитель Госдепа.
Он призвал Москву прекратить «использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий».
О подготовке провокаций с применением химического оружия Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина 21 декабря. Он пояснил, что для этих целей в города Авдеевка и Красный Лиман представители американских ЧВК доставили резервуары с неустановленными химикатами.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.
We call on Russia to stop using false, inflammatory rhetoric and take meaningful steps to de-escalate tensions to provide a positive atmosphere for discussions.— Ned Price (@StateDeptSpox) December 22, 2021