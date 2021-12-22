Эксперт пояснил, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии, которые РФ вообще не рассматривали как тактического противника, вынуждают Россию включать их в перечень целей стратегических ядерных сил.
Он указал, что когда комплексы НАТО размещаются фактически под Калининградом, у РФ не остается выбора, и Москва вынуждена вернуться к доктрине упреждающего удара.
«Уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 сребреников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», — резюмировал Жилин.
Едва ли латыши, литовцы и эстонцы могут чувствовать себя в безопасности, после того как они согласились стать заложниками, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.