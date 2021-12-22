Власти стран Балтии, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, подставляют свое население под удар, отметил военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру

Эксперт пояснил, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии, которые РФ вообще не рассматривали как тактического противника, вынуждают Россию включать их в перечень целей стратегических ядерных сил.

Леонков о последнем китайском предупреждении для НАТО - видео © Украина.ру

«Уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 сребреников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем», — резюмировал Жилин.

Едва ли латыши, литовцы и эстонцы могут чувствовать себя в безопасности, после того как они согласились стать заложниками, заключил эксперт.

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