Как это ни больно признавать, сегодня Украина – это территория, где все направлено на войну с РФ. Поэтому США кровно не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был погашен, и на изменение своей политики не пойдут, считает военный эксперт Александр Жилин

Александр Жилин: У России достаточно средств, чтобы, не входя в Донбасс, принудить Украину к миру © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставив его дополнительными условиями.

- Александр Иванович, какой максимум Россия может выжать из этого ультиматума?

— Мы должны на основе этого документа продолжать информационно-дипломатическое наступление, поскольку те предложения, которые в нем содержатся, направлены на снижение опасности возникновения непредсказуемых ситуаций во всем мире. В свое время американцы в Ираке разбомбили международное право, потом добили его в Ливии и Сирии, поэтому любые инициативы, которые способствуют выработке новых форматов и договоренностей, можно только приветствовать.

Но американцы действительно будут затягивать с ответом, потому что они слишком много сил потратили на создание оружия против России, которое называется «Украина». Как это ни больно признавать, сегодня Украина — это территория, где все направлено на войну с РФ. Людей накачивают русофобией, ненавистью, делают акцент на самые низменные формы поведения.

Все это соответствует многовековой политике англосаксов, которые воюют чужими руками, и принцип «разделяй и властвуй» всегда присутствует в их политике, куда бы они ни заходили. Если у них есть интерес к какой-то стране, они ее изучают, формируют «оппозицию», сталкивают лбами с властью и только подбрасывают дрова в этот костер, устанавливая свои режимы.

Поэтому США кровно не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был погашен. Не пойдут они на то, чтобы изменить политику в отношении Украины как ресурса войны с Россией.

- В таком случае кризис вокруг Украины будет длится так же, как арабо-израильский конфликт, или он рано или поздно так или иначе закончится?

— Дело в том, что весь мир находится в кризисе переходного периода, когда идет процесс перехода от индустриального общества в новое цифровое общество, в новый мировой порядок, в новый валютный мир. Эти переходы всегда были сопряжены с потрясениями и войнами, потому что нужно списывать старые обязательства.

Весь мир работает по британскому контрактному праву. Если вы возьмете любой контракт, то в пункте 8 будет написано: форс-мажор (война, пандемия, природные катаклизмы). И для того чтобы в интересах хозяев денег развернуть ситуацию, они могут развязать региональную войнушку в том же Донбасса или на Ближнем Востоке.

В этом смысле сложно прогнозировать. Если кто-то думают, что президенты стран что-то решают, то это глубокое заблуждение. Глобальные решения принимаются в других местах. И когда я слышу политологов, которые апеллируют к Зеленскому, то это тоже самое, что апеллировать к стулу. Ну нет у человека никаких полномочий.

У него есть одно право, которое его хозяева распространяют на всех своих марионеток — грабь народ. Это тот бонус, которым оплачивается измена Родине и сдача национальных интересов. Назовите мне хоть один национальный интерес Украины, который не был сдан всеми президентами, начиная с «идейного» коммуниста Кучмы. Все сдали свою страну, и все вышли со своей должности миллиардерами.

- Американские СМИ ранее сообщили, что США не исключают поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эта история закончится так же, как с Байрактарами и Джавелинами, или к этому действительно стоит отнестись всерьез?

— Я думаю, что даже если эти поставки и будут, то они будут носить единичный характер. Никто не будет до зубов вооружать Украину, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы перейти главную красную черту и вступить в полномасштабную войну с применением ядерного оружия.

Дело в том, что поскольку мы выступили с определенной инициативой, то американцам тоже нужно чем-то ответить. За кулисами идут торги. Мы не знаем, о чем договариваются стороны, но эти торги будут сопровождаться давлением на Россию чтобы повлиять на окончательный результат.

Кроме того, они мечтают втянуть нас в гонку вооружений. Они сами работают над созданием принципиально новых видов оружия в космосе и киберпространстве, но в качестве заманухи используют заявления о том, что «мы будем модернизировать ядерные бомбы» (хотя чего там модернизировать, болванка и есть болванка).

Это попытка ввести в заблуждение и направить в тупик, как это сделали с Советским Союзом. Когда я служил в вооруженных силах, то когда они сняли «Звездные войны», мы вбухали кучу денег в совершенно бесполезные проекты. Никто не слушал здравомыслящих ученых, а старое политюро, которое уже ничего не соображало, только кричало «давай, давай, а то они обгонят». Вот мы и завалились на бок.

А если американцам что-то удалось, они будут до конца пытаться этот проект повторить.

- Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие на случай «российской агрессии», правда, не уточнив, какое именно. Если говорить о прибалтийских странах, то несут ли они, несмотря на то, что они небольшие, прямую угрозу для России?

— С этими странами складывается совершенно трагическая ситуация. Народы Прибалтики до сих пор не поняли, что их политики сдали с потрохами интересы людей. Я имею в виду, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии (которых мы вообще не рассматривали как тактического противника), вынуждают нас включать их в перечень целей стратегических ядерных сил.

Когда комплексы размещаются фактически под Калининградом, у нас не остается выбора. Мы должны реагировать на это и заботится о своей безопасности. Учитывая сверхкритическое для нас подлетное время ударных натовских комплексов, мы были вынуждены вернуться к доктрине упреждающего удара.

Военкор Дмитрий Стешин: Россия может выиграть войну, но проиграть мир © Facebook, Дмитрий Стешин

Понятное дело, что русские всегда будут размышлять, сколько будет жертв и как смягчить удар. Когда мы осуществляем техническое планирование, мы учитываем все. Никто об этом не говорит, но когда мы заходили в Афганистан, то у нас первыми шли не десантники, а караваны с продовольствием для афганцев. Мы такие и нас не переделать. А они другие. Надо было сбросить бомбу на Японию, они ее сбросили.

В общем я считаю, что уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 серебряников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем.

- Есть мнение, что в случае полномасштабной войны украинские войска перейдут на сторону России, если им будет твердо обеспечена безопасность их семей от спецслужб и неонацистов. Мы в случае чего сможем гарантировать им эту безопасность?

— В этом направлении нужно работать и работать. Не все так просто. К сожалению, потрачено очень много времени на то, чтобы привить концентрированною ненависть украинцев к русским. Была запущена целая система, которая работает 24 часа в сутки, сняты фильмы и написаны соответствующие учебники.

Я считаю, что мы ни в коем случае не должны попасть в ловушку англосаксов по поводу большой войны с Украиной. Как только случится эта беда, англосаксы сразу попытаются перевести эту войну в форму партизанщины. Они подготовили очень много специалистов диверсионно-партизанской деятельности, есть спящие ячейки у нас (об этом говорил директор ФСБ и президент, поздравляя фсбшников с профессиональным праздником). Только в этом году было предотвращено до 200 терактов. Все очень серьезно.

США не сдаются. Что дальше? © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Сейчас многие думают, что война, это танковые атаки. Не будет никаких танковых атак. Это война прошлого. Сейчас нужно заниматься киберпространством, цифровой обороной и налаживать связь с украинским народом. Нужна народная дипломатия. Украина — моя малая Родина, там живут мои однокашники, и я примерно представляю, что там происходит: люди устали, и нужно указать им, что их используют втемную.

Я был на Украине и говорил им примерно следующее: Вот вы сейчас отправите своих сыновей и мужей на Донбасс, получите гробы. Во имя чего? Во имя того, чтобы олигархи дописали себе еще два нуля? Что, Донбасс и его уголь будет принадлежать вам лично? И до людей доходит, что нельзя допустить гибели их детей только за то, чтобы украинские олигархи пили в Куршавеле шампанское по 4000 долларов.