Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. Как уточнил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, США попытаются затянуть с ответом на предложения России по гарантиям безопасности, обставив его дополнительными условиями.
- Александр Иванович, какой максимум Россия может выжать из этого ультиматума?
— Мы должны на основе этого документа продолжать информационно-дипломатическое наступление, поскольку те предложения, которые в нем содержатся, направлены на снижение опасности возникновения непредсказуемых ситуаций во всем мире. В свое время американцы в Ираке разбомбили международное право, потом добили его в Ливии и Сирии, поэтому любые инициативы, которые способствуют выработке новых форматов и договоренностей, можно только приветствовать.
Но американцы действительно будут затягивать с ответом, потому что они слишком много сил потратили на создание оружия против России, которое называется «Украина». Как это ни больно признавать, сегодня Украина — это территория, где все направлено на войну с РФ. Людей накачивают русофобией, ненавистью, делают акцент на самые низменные формы поведения.
Все это соответствует многовековой политике англосаксов, которые воюют чужими руками, и принцип «разделяй и властвуй» всегда присутствует в их политике, куда бы они ни заходили. Если у них есть интерес к какой-то стране, они ее изучают, формируют «оппозицию», сталкивают лбами с властью и только подбрасывают дрова в этот костер, устанавливая свои режимы.
Поэтому США кровно не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был погашен. Не пойдут они на то, чтобы изменить политику в отношении Украины как ресурса войны с Россией.
- В таком случае кризис вокруг Украины будет длится так же, как арабо-израильский конфликт, или он рано или поздно так или иначе закончится?
— Дело в том, что весь мир находится в кризисе переходного периода, когда идет процесс перехода от индустриального общества в новое цифровое общество, в новый мировой порядок, в новый валютный мир. Эти переходы всегда были сопряжены с потрясениями и войнами, потому что нужно списывать старые обязательства.
Весь мир работает по британскому контрактному праву. Если вы возьмете любой контракт, то в пункте 8 будет написано: форс-мажор (война, пандемия, природные катаклизмы). И для того чтобы в интересах хозяев денег развернуть ситуацию, они могут развязать региональную войнушку в том же Донбасса или на Ближнем Востоке.
В этом смысле сложно прогнозировать. Если кто-то думают, что президенты стран что-то решают, то это глубокое заблуждение. Глобальные решения принимаются в других местах. И когда я слышу политологов, которые апеллируют к Зеленскому, то это тоже самое, что апеллировать к стулу. Ну нет у человека никаких полномочий.
У него есть одно право, которое его хозяева распространяют на всех своих марионеток — грабь народ. Это тот бонус, которым оплачивается измена Родине и сдача национальных интересов. Назовите мне хоть один национальный интерес Украины, который не был сдан всеми президентами, начиная с «идейного» коммуниста Кучмы. Все сдали свою страну, и все вышли со своей должности миллиардерами.
- Американские СМИ ранее сообщили, что США не исключают поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эта история закончится так же, как с Байрактарами и Джавелинами, или к этому действительно стоит отнестись всерьез?
— Я думаю, что даже если эти поставки и будут, то они будут носить единичный характер. Никто не будет до зубов вооружать Украину, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы перейти главную красную черту и вступить в полномасштабную войну с применением ядерного оружия.
Дело в том, что поскольку мы выступили с определенной инициативой, то американцам тоже нужно чем-то ответить. За кулисами идут торги. Мы не знаем, о чем договариваются стороны, но эти торги будут сопровождаться давлением на Россию чтобы повлиять на окончательный результат.
Кроме того, они мечтают втянуть нас в гонку вооружений. Они сами работают над созданием принципиально новых видов оружия в космосе и киберпространстве, но в качестве заманухи используют заявления о том, что «мы будем модернизировать ядерные бомбы» (хотя чего там модернизировать, болванка и есть болванка).
Это попытка ввести в заблуждение и направить в тупик, как это сделали с Советским Союзом. Когда я служил в вооруженных силах, то когда они сняли «Звездные войны», мы вбухали кучу денег в совершенно бесполезные проекты. Никто не слушал здравомыслящих ученых, а старое политюро, которое уже ничего не соображало, только кричало «давай, давай, а то они обгонят». Вот мы и завалились на бок.
А если американцам что-то удалось, они будут до конца пытаться этот проект повторить.
- Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности поставлять Украине летальное оружие на случай «российской агрессии», правда, не уточнив, какое именно. Если говорить о прибалтийских странах, то несут ли они, несмотря на то, что они небольшие, прямую угрозу для России?
— С этими странами складывается совершенно трагическая ситуация. Народы Прибалтики до сих пор не поняли, что их политики сдали с потрохами интересы людей. Я имею в виду, что, размещая и предоставляя площадки под ударные комплексы США, страны Балтии (которых мы вообще не рассматривали как тактического противника), вынуждают нас включать их в перечень целей стратегических ядерных сил.
Когда комплексы размещаются фактически под Калининградом, у нас не остается выбора. Мы должны реагировать на это и заботится о своей безопасности. Учитывая сверхкритическое для нас подлетное время ударных натовских комплексов, мы были вынуждены вернуться к доктрине упреждающего удара.
Теперь, у меня вопрос. Выиграли от этого латыши, литовцы и эстонцы? Их безопасность повысилась от того, что они согласились стать заложниками? Они чувствуют себя более спокойно в тот момент, когда те же американцы хвастаются своей ПВО в Восточной Европе, потому что она прикрывается народами этих стран?
Понятное дело, что русские всегда будут размышлять, сколько будет жертв и как смягчить удар. Когда мы осуществляем техническое планирование, мы учитываем все. Никто об этом не говорит, но когда мы заходили в Афганистан, то у нас первыми шли не десантники, а караваны с продовольствием для афганцев. Мы такие и нас не переделать. А они другие. Надо было сбросить бомбу на Японию, они ее сбросили.
В общем я считаю, что уровень предательства руководителей этих стран просто запределен. Они получили свои 30 серебряников по текущему курсу, а народ столкнулся с кучей проблем.
- Есть мнение, что в случае полномасштабной войны украинские войска перейдут на сторону России, если им будет твердо обеспечена безопасность их семей от спецслужб и неонацистов. Мы в случае чего сможем гарантировать им эту безопасность?
— В этом направлении нужно работать и работать. Не все так просто. К сожалению, потрачено очень много времени на то, чтобы привить концентрированною ненависть украинцев к русским. Была запущена целая система, которая работает 24 часа в сутки, сняты фильмы и написаны соответствующие учебники.
Я считаю, что мы ни в коем случае не должны попасть в ловушку англосаксов по поводу большой войны с Украиной. Как только случится эта беда, англосаксы сразу попытаются перевести эту войну в форму партизанщины. Они подготовили очень много специалистов диверсионно-партизанской деятельности, есть спящие ячейки у нас (об этом говорил директор ФСБ и президент, поздравляя фсбшников с профессиональным праздником). Только в этом году было предотвращено до 200 терактов. Все очень серьезно.
И если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России. Потому что ядерное и гиперзвуковое оружие сразу обнуляется, так как война идет везде. Не будешь же ты бомбить свою страну ядерным оружием. Следовательно, начнется разного рода смута, межрегиональные конфликты, которые начнут провоцировать разного рода олигархические и политические круги. Угроза развала и Украины, и России будет серьезной, потому что это дестабилизация.
Сейчас многие думают, что война, это танковые атаки. Не будет никаких танковых атак. Это война прошлого. Сейчас нужно заниматься киберпространством, цифровой обороной и налаживать связь с украинским народом. Нужна народная дипломатия. Украина — моя малая Родина, там живут мои однокашники, и я примерно представляю, что там происходит: люди устали, и нужно указать им, что их используют втемную.
Я был на Украине и говорил им примерно следующее: Вот вы сейчас отправите своих сыновей и мужей на Донбасс, получите гробы. Во имя чего? Во имя того, чтобы олигархи дописали себе еще два нуля? Что, Донбасс и его уголь будет принадлежать вам лично? И до людей доходит, что нельзя допустить гибели их детей только за то, чтобы украинские олигархи пили в Куршавеле шампанское по 4000 долларов.