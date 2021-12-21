«Чего я не слышу от Зеленского на протяжении 2,5 лет, когда он уже находится у власти, — конкретных шагов о восстановлении экономики. То есть рассказы о том, что у нас война — это ни о чем. А у нас в Запорожье война? А во Львове у нас война? А в Тернополе?» — отметил аналитик.
По его словам, власть в стране, где коррупция является «несущей конструкцией», никогда разрушать ее не будет.
Ранее украинцы назвали главную причину экономического кризиса в стране. По данным Киевского международного института социологии, некомпетентность власти и коррупция являются главной причиной. Пандемию коронавируса выделили 12,1% респондентов и о войне в Донбассе высказались 8,5%.