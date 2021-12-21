Президент Украины Владимир Зеленский за все свое правление не сделал ни одного конкретного шага по восстановлению экономики страны. Об этом 20 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил аналитик Валентин Землянский

Зеленский наступает © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, власть в стране, где коррупция является «несущей конструкцией», никогда разрушать ее не будет.

Ранее украинцы назвали главную причину экономического кризиса в стране. По данным Киевского международного института социологии, некомпетентность власти и коррупция являются главной причиной. Пандемию коронавируса выделили 12,1% респондентов и о войне в Донбассе высказались 8,5%.