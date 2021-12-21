Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко 20 декабря посоветовала экс-президенту Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны, передает телеканал «Украина 24»

«Политическая паранойя»: партия Порошенко назвала Зеленского ничтожеством © Стрингер Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии — причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», — сказала Тимошенко.

Она также посоветовала Порошенко не сдаваться.

«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы… Но нельзя категорически сдаваться — это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», — добавила она.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

В конце прошлой недели Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.