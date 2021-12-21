США и НАТО могут организовать эту кровавую баню в Донбассе только для того, чтобы у российских границ возникла еще одна горячая точка напряжения, и чтобы радикально усилить русофобию на территории Украины. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: У России достаточно средств, чтобы, не входя в Донбасс, принудить Украину к миру © Twitter, Александр Жилин

«Они же не будут говорить, что «мы пошли в наступление на Донбасс и в результате наших безмозглых действий пацаны погибли». Они будут говорить: «Мы же вас предупреждали, что Путин нападет? Вот он и напал». Перевернут все с ног на голову», — пояснил Жилин.

Россия сейчас должна сделать все, чтобы украинская сторона понимала, что если она пойдет на Донбасс, то мало ей не покажется, потому что умирать неизвестно за что никто не хочет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.