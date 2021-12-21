Специалист уточнил, что в случае наступления Украины потери будут неизбежны, «пойдут гробы», и все это будет преподноситься как акт агрессии России.
«Они же не будут говорить, что «мы пошли в наступление на Донбасс и в результате наших безмозглых действий пацаны погибли». Они будут говорить: «Мы же вас предупреждали, что Путин нападет? Вот он и напал». Перевернут все с ног на голову», — пояснил Жилин.
Россия сейчас должна сделать все, чтобы украинская сторона понимала, что если она пойдет на Донбасс, то мало ей не покажется, потому что умирать неизвестно за что никто не хочет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.