Россия может расценить действия Украины как полномасштабное наступление в Донбассе в том случае, когда работает артподготовка, применяется авиация и используется бронетехника. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Александр Жилин: Россия уже ответила Украине на попытку теракта в Крыму © Twitter, Александр Жилин

В условиях, когда концентрация мирного населения очень высока, и когда придется наносить удары по населенным пунктам — это преступление против человечности, все это надо остановить до того, когда начнутся массированные удары, подчеркнул специалист.

«Та сторона должна знать, что как только они двинутся этой армадой, эта вся эта армада сгорит. И они пусть поговорят с теми, кто побывал в «котлах». Они потом в интервью говорили, что побывали в аду. Это я так, для горячих голов», — категоричен Жилин.

Российской армии даже не надо границу пересекать. У нее сил и средств достаточно, чтобы со своей территории в качестве гуманитарной помощи во спасение российских граждан Донбасса остановить эту агрессию, это называется «принуждение к миру», и это принуждение к миру нужно продемонстрировать раз и навсегда, не оглядываясь, что на это скажут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.