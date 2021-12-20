Глава ДНР Денис Пушилин считает распад СССР исторической катастрофой. О её причинах он рассказал в интервью Украина.ру

Собеседник издания считает, что развалу страны способствовали как внутренние, так и внешние причины, и это опыт, на котором нужно учиться. По мнению Пушилина, виноваты в распаде страны в первую очередь советские элиты, не допускавшие сменяемости кадров, молодым людям было почти невозможно пробиться по карьерной лестнице.

«Во-вторых, перекосы в экономике привели к тому, что не хватало потребительских товаров, они не имели ту блестящую обертку, как за рубежом. В результате появился культ всего «заграничного», чем и воспользовались внешние игроки. Они помогали расшатывать систему, ставя на слабых политиков, поддерживая их, управляя ими», — сказал Пушилин. Пушилин выразил готовность к диалогу с Зеленским © пресс-служба главы ДНР

Советский Союз требовал глубоких реформ, но вместо перестройки и перемен люди получили крах, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.