Ошибки в кадровой политике, отсутствие экономических и политических реформ, перебои с продовольствием привели к развалу СССР - самой крупной катастрофе конца ХХ века, считает глава ДНР Денис Пушилин

- Денис Владимирович, в декабре 1991 года, когда СССР приказал долго жить, где вы находились, чем вы занимались?



— В то время мне было всего десять лет, я учился в школе и тогда вряд ли понял, что произошло. Осознание масштаба трагедии пришло после. Думаю, что и многие взрослые люди, даже политики, 30 лет назад не отдавали себе отчет в последствиях распада Советского Союза. Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк



Инерция больших систем (а именно такой большой системой был СССР) достаточно большая. И я, учась в школе, еще получил почти все то же, что и мои сверстники до распада Союза. Нам привили правильные моральные ориентиры, нравственные основы, да и крепкие знания учителя советской школы моему поколению дали.



При этом в 90-х быстро стало голодно — в отсутствии планового хозяйства и разрыва производственных связей сбой дало, прежде всего, продовольственное обеспечение. Помню по своей семье, что жилось в то время очень тяжело.



- Почему, как вы считаете, Советский Союз распался?



— На мой взгляд, существовали и внутренние причины, и внешние. Рассуждать на эту тему можно долго, но полезно. Это опыт, на котором нужно учиться.



Я считаю, что виноваты советские элиты, которые допустили ряд непоправимых ошибок. Во-первых, не было сменяемости кадров, молодым людям почти невозможно было пробиться по карьерной лестнице. Это привело к косности мышления государственного управления, догматичности внутренней политики, когда всему новому и прогрессивному трудно было пробиться.

Во-вторых, перекосы в экономике привели к тому, что не хватало потребительских товаров, они не имели ту блестящую обертку, как за рубежом. В результате появился культ всего «заграничного», чем и воспользовались внешние игроки. Они помогали расшатывать систему, ставя на слабых политиков, поддерживая их, управляя ими. Список ошибок можно продолжать. Александр Рар о том, почему США выгоден конфликт в Украине, "красных линиях" и политике "зеленых" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Конечно, Советский Союз требовал глубоких реформ, люди хотели перемен. Но в результате вместо «застоя» получили крах, и теперь даже слово «перестройка» носит негативный характер. С водой выплеснули ребенка, Большой страны не стало.



- Какие, по вашему мнению, последствия имел распад СССР для его народов и мира?



— Катастрофические. Судьба Донбасса как раз наглядно это демонстрирует. Миллионы русских людей оказались за пределами страны, которую считали своей Родиной. Разрыв хозяйственных связей стал губительным для экономики региона. Понадобились многие годы, чтобы спад сменился развитием, когда производственные связи переориентировались на другие, в основном, внешние рынки.



Если проанализировать потери населения 15 республик за 90-е годы, то в большинстве случаев они ужасающие. Это очень показательный печальный итог распада СССР.



Происходящие у нас события с 2014 года считаю тоже последствием распада Советского Союза. Украина в его составе была не просто братской республикой, она была одной из наиболее развитых территорий огромной страны, на которой русские люди чувствовали себя дома, так же как питерцы, москвичи или крымчане. Территориальное размежевание стало трагедией. Им воспользовались враги, которые начали взращивать на Украине, особенно западной, национализм, превращая бывшую республику Союза в антирусский проект.



И сейчас в Донбассе мы который год пожинаем горькие плоды безумной политики официального Киева и тех внешних игроков, которые за ним стоят. Этим внешним игрокам мало распада Советского Союза, они хотят большего — распада России, распада Украины, поражения всего русского. Андрей Серенко: Изучение гибели СССР — это не о прошлом, а о будущем © предоставлено Андреем Серенко



- Какие у СССР были положительные и отрицательные стороны?



— Частично я ответил на этот вопрос — про негативные моменты. Из позитивных: отношения между людьми в Советском Союзе были очень человечными. Взаимопомощь, взаимовыручка, доверительность были распространенным явлением. Большинство людей не понимали, зачем на Западе существуют антидепрессанты или психотерапевты. Душевный разговор с другом на кухне ликвидировал последствия любых переживаний. Все были уверены, что у них есть работа, жилье и в больнице их будут лечить бесплатно.

Служить в армии было почетно. А вот те, кого «откупали», не пользовались уважением. Даже к тому времени, когда я пошел служить, еще сохранилось такое отношение к армии.

Много было хорошего. Но, как известно, ложка дегтя портит бочку меда. А таких ложек, к сожалению, было немало.



- Как сложилась ваша жизнь после распада СССР? Что удалось сделать за это время, а что нет? О чем сожалеете?



— По-разному складывалась жизнь, как у многих. Женитьба, дети, работа. 2014 год круто изменил судьбу, и теперь моя жизнь связана с борьбой за русский Донбасс.

Конечно, сожалею о распаде СССР. Даже у меня, хотя мне недолго довелось жить при Советском Союзе, сохранилось восприятие Родины как огромной страны, и я очень стремлюсь к тому, чтобы Донбасс стал ее частью.