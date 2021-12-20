Современная Украина напоминает Речь Посполитую, в которой олигархи выбирают главу государства. Части президентов удавалось бороться с олигархами, часть в этой борьбе проиграла. О том, чем завершится нынешнее противостояние Владимира Зеленского с олигархатом, рассказал в интервью Украина.ру аналитик Александр Охрименко

Борьба Зеленского с олигархами закончится элементарным "отжимом" бизнеса, уверен эксперт. Охрименко рассказал, на какого кандидата делают ставку олигархи Украины

«Тем, что он (Зеленский — ред.) станет олигархом. Борьба же для чего затеяна? Я не знаю, конечно, получится, не получится — это вопрос отдельный. Потому что Янукович ведь тоже борьбу затеял, чтобы поделить олигархов, если уж на то пошло. А получилось, поделили его», — сказал Охрименко.

Части украинских олигархов придется "поделиться" активами с Зеленским, заключил собеседник издания.

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