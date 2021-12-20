Борьба Зеленского с олигархами закончится элементарным "отжимом" бизнеса, уверен эксперт.
«Тем, что он (Зеленский — ред.) станет олигархом. Борьба же для чего затеяна? Я не знаю, конечно, получится, не получится — это вопрос отдельный. Потому что Янукович ведь тоже борьбу затеял, чтобы поделить олигархов, если уж на то пошло. А получилось, поделили его», — сказал Охрименко.
Части украинских олигархов придется "поделиться" активами с Зеленским, заключил собеседник издания.
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