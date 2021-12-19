Отстраненный от должности заместитель главы МВД Украины Александр Гогилашвили, попавший в базу данных сайта «Миротворец», в интервью изданию «Бабель» на днях опроверг наличие гражданства России

Чем дальше, тем страшнее — и интереснее: новые детали скандала вокруг Гогилашвили © Facebook, Олександр Гогілашвілі

Он также прокомментировал инцидент на въезде в Донецкую область. Свое поведение бывший замминистра объяснил сложным эмоциональным состоянием. Он заявил, что на него в 2019 году было организовано покушение, поступали угрозы семье, было заведено уголовное производство спустя три месяца после назначения на должность, однако какое, бывший заместитель министра не раскрыл.

Ранее стало известно, что Гогилашвили попал в базу данных сайта «Миротворец». Среди причин — нарушение им законодательства Украины о гражданстве и наличие у него российского паспорта, а также нападение на полицейских и присвоение себе полномочий при руководстве сотрудниками украинской полиции.

Кабинет министров Украины отстранил Гогилашвили от должности по требованию президента Владимира Зеленского. Это произошло после инцидента, случившегося с замминистра на въезде в Донецкую область, где он спровоцировал конфликт с полицейскими и чуть не устроил с ними драку.