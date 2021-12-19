Создание трёхстороннего газового консорциума с участием Германии, России и Украины - проект, похороненный экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, мог бы стать выходом из украинского газового кризиса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Вопрос запуска «Северного потока-2» в эксплуатацию закрыт: США не воспрепятствуют этому, а Германия заинтересована в том, чтобы газопровод заработал, подчеркнул эксперт. В этих условиях встаёт проблема продолжения эксплуатации украинской ГТС — лучшим решением для сохранения её жизнеспособности было бы создание трёхстороннего консорциума.

«Необходимо разговаривать о новом контракте по продолжению транзита. Лично я бы поднял вопрос о трёхстороннем консорциуме, который был на повестке дня до 2004 года, но, к огромному сожалению, во времена президентства Ющенко и в кооперации с некоторыми партнерами Украины отошел на обочину истории», — сказал Лазарев. Александр Лазарев о переговорах Путина и Байдена: украинский вопрос — только прикрытие © Facebook, Александр Лазарев

Сейчас этот вопрос актуален, но вряд ли он будет поднят, потому что киевским политическим элитам это невыгодно. Это выгодно для Украины как государства, но не для них, заключил эксперт.

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«Северного потока-2»