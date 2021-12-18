Сообщается, что военнослужащий 74-го разведывательного батальона был ликвидирован во время наблюдения за позициями Народной милиции ДНР в районе города Красногоровка.
Разведчик использовал американский прибор ночного видения AN/PVS-14, через окуляр которого был убит выстрелом снайпера.
В начале декабря представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину личного состава армии. Представитель МИД отметила, что Москва обеспокоена фактическим отказом Киева от мирного урегулирования ситуации в Донбассе.