Киеву необходимо обсуждать с Москвой новый контракт о продолжении транзита, а также поднимать вопрос о закупках газа в России, считает украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, в этом могла бы помочь ситуация с «Северным потоком-2».

По мнению эксперта, повлиять на «Северный поток-2» на уровне действий, а не на уровне риторики, Украина не может — вопрос как для России, так и для Запада уже решен, поэтому обсуждать здесь нечего.

«Необходимо разговаривать о новом контракте по продолжению транзита. Лично я бы поднял вопрос о трёхстороннем консорциуме, который был на повестке дня до 2004 года, но, к огромному сожалению, во времена президентства Ющенко и в кооперации с некоторыми партнерами Украины отошел на обочину истории. Сейчас этот вопрос актуален, но вряд ли он будет поднят именно в таком виде, потому что многим политическим элитам это невыгодно. Это выгодно для Украины как государства, но не для них», — сказал Лазарев.

Александр Лазарев: Зеленский обязан договориться с Путиным о прямых закупках газа © Facebook, Александр Лазарев

«Это удешевит стоимость энергоресурсов для Украины, что автоматически сделает более дешевым газ и отопление для населения, повлияет на производство и реальный сектор и снизит стоимость продуктов ежедневного потребления», — добавил политолог.

При этом, как считает эксперт, Зеленский вряд ли поднимет вопрос о прямых закупках, так как находится в определенной идеологической парадигме, которая исключает такую возможность.

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