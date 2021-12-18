Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может участвовать в любом формате переговоров с Москвой, в этом могла бы помочь ситуация с «Северным потоком-2».
По мнению эксперта, повлиять на «Северный поток-2» на уровне действий, а не на уровне риторики, Украина не может — вопрос как для России, так и для Запада уже решен, поэтому обсуждать здесь нечего.
«Необходимо разговаривать о новом контракте по продолжению транзита. Лично я бы поднял вопрос о трёхстороннем консорциуме, который был на повестке дня до 2004 года, но, к огромному сожалению, во времена президентства Ющенко и в кооперации с некоторыми партнерами Украины отошел на обочину истории. Сейчас этот вопрос актуален, но вряд ли он будет поднят именно в таком виде, потому что многим политическим элитам это невыгодно. Это выгодно для Украины как государства, но не для них», — сказал Лазарев.
Он также отметил, что необходимо поднимать вопрос прямых закупок газа для Украины у России, но для этого необходимо отбросить идеологию.
«Это удешевит стоимость энергоресурсов для Украины, что автоматически сделает более дешевым газ и отопление для населения, повлияет на производство и реальный сектор и снизит стоимость продуктов ежедневного потребления», — добавил политолог.
При этом, как считает эксперт, Зеленский вряд ли поднимет вопрос о прямых закупках, так как находится в определенной идеологической парадигме, которая исключает такую возможность.
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