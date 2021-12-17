По мнению политолога, проект Разумкова вполне серьезен и имеет неплохие шансы пройти в парламент и получить заметное представительство.
«Проблема в том, что они выступают с критикой действующей власти, но на уровне идеологии и политической стратегии они ей абсолютно тождественны. Более того, они тождественны по составу участников — это отколовшаяся часть "Слуги народа", которая выразила несогласие с методами проведения нынешней политики, а не с ее курсом», — отметил Неменский.
Он добавил, что в проекте Разумкова можно увидеть попытку спасти прежний проект Зеленского, заявить, что тот ошибся, но часть его команды остается верна старым принципам и будет проводить то, что обещали.
При этом Неменский подчеркнул, что принципиальной разницы между «слугами» и проектом Разумкова нет.
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