В проекте бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова можно увидеть попытку спасти прежнюю партию президента Владимира Зеленского, считает политолог Олег Неменский

По мнению политолога, проект Разумкова вполне серьезен и имеет неплохие шансы пройти в парламент и получить заметное представительство.

«Проблема в том, что они выступают с критикой действующей власти, но на уровне идеологии и политической стратегии они ей абсолютно тождественны. Более того, они тождественны по составу участников — это отколовшаяся часть "Слуги народа", которая выразила несогласие с методами проведения нынешней политики, а не с ее курсом», — отметил Неменский.

Олег Неменский: люди устали от безграмотности Зеленского, поэтому Разумков пытается его спасти © РИА Новости, Нина Зотина

При этом Неменский подчеркнул, что принципиальной разницы между «слугами» и проектом Разумкова нет.

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