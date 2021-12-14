Президент Украины Владимир Зеленский будет всячески избегать досрочных парламентских выборов. Да, его положение в Верховной Раде непростое, но все же оно лучше, чем те результаты, к которым могут привести новые выборы, считает политолог Олег Неменский

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Украина.ру.

Ранее уволенный с поста спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в команду единомышленников, которые будут готовы действительно изменять Украину к лучшему. Политик также заявил, что вскоре планирует отправиться в тур по областям страны, чтобы встретиться со сторонниками. Рейтинги его гипотетической партии сегодня составляют около 6-7 процентов, что в целом было бы достаточно для прохождения в парламент, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

— Олег, у Разумкова действительно есть серьезные амбиции или это элемент политических интриг?

— Проект Разумкова вполне серьезен. Он будет реализовываться и имеет неплохие шансы пройти в парламент и получить заметное представительство. Да, начали они довольно рано, но по мере падения рейтинга «Слуги народа» они будут еще набирать.

Проблема в том, что они выступают с критикой действующей власти, но на уровне идеологии и политической стратегии они ей абсолютно тождественны. Более того, они тождественны по составу участников — это отколовшаяся часть «Слуги народа», которая выразила несогласие с методами проведения нынешней политики, а не с ее курсом.

Поэтому в проекте Разумкова можно увидеть попытку спасти прежний проект Зеленского. Заявить, что Зеленский ошибся и не прав по методу обещанной политической линии, но часть его команды остается верна старым принципам и будет проводить то, что обещали. «Реально бороться с Зеленским». Что еще предлагает Разумков разочарованным украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так что официальное оппонирование не должно обманывать. Никакой принципиальной разницы между «слугами народа» и проектом Разумкова нет.

— Насколько ему удастся спасти изначальную идею «слуги народа», что пришли новые незапятнанные люди, которые наведут порядок?

— Понятно, что Разумков не может выступать, как совсем новый человек. Он уже известный человек в политике, из политической среды. А идея «Слуги народа» заключалась в том, что к власти может прийти вообще не политик. Но люди разочарованы безграмотносмтью президента, она уже начинает раздражать, поэтому есть вопрос на возникновение более грамотного лидера с большим интеллектом. А Разумков этому запросу отчасти может соответствовать.

— Можно ли в связи с этим рассматривать политические перспективы доктора Комаровского, который более грамотен, чем Зеленский, и тоже не профессиональный политик?

— Мне трудно представить персональный политический проект под него, а вот его участие в других политических проектах вполне реально. Несколько процентов голосов он способен принести. Очевидно, что он или из него решили сделать политическую фигуру. Политтехнологически это разумное решение, поскольку он действительно популярный человек, и многие испытывают к нему симпатию и доверие. Сейчас на Украине это значимый ресурс, который можно использовать политически. Но такие проекты долго не живут. Он не политик и серьезную политическую карьеру вряд ли может строить. Но повлиять на результат парламентских выборах он может.

— Сейчас и в президентском, и в парламентском рейтинге Порошенко стабильно занимает второе место. Это формирующая социология или он действительно стабилизировал свои позицию?

— Порошенко действительно удалось сохранить свою политическую силу и несколько нарастить свой рейтинг. В последние 2,5 года Порошенко показал себя сильным и опытным политиком, который знает, как удержать свой электорат, притом что он тогда рискнул поработать с ультраправым электоратом, который к нему не очень хорошо относился.

Главное, что ему удалось не допустить проведения против себя серьезных политических процессов с различными обвинениями. Он доказал, что крепко сидит на своем месте и никуда не денется. Радикально-националистический и прозападный электорат все больше убеждается, что есть политическая глыба, за которую стоит голосовать, несмотря на прежние разочарования в нем. Альтернативного крупного политика на этом поле нет.

Пока он весьма успешен со своей «Европейской солидарностью», и часть голосов, разочаровавшихся в «Слуге народа» и Зеленском, перетекают в том числе к нему.

— Что вы думаете по поводу перспектив Тимошенко? Ждать ли нам улучшения ее позиций или окончательного краха в виде рейтинга в 5%?

— У нее очень сложная ситуация. Ей надо предложить обществу новый образ не в плане прически, а в смысле образа будущего. Сформулировать новое политическое предложение. Она немножко надоела обществу, и за ней нет ощущения свежей перспективы. Но она остается одним из опытнейших политиков Украины. Предвыборная кампания еще не началась, и она сможет предпринять необходимые шаги с тем, чтобы снова нарастить популярность. Вряд ли мы увидим прорывное движение вверх по электоральной массе. Сейчас ей нужно сохранить свои силы, уверенно пройти в новый парламент и поучаствовать в новом коалиционном соглашении. Но пока что говорить об этом рано.

— Зеленский также не исключил проведения всенародного голосования по Донбассу, Крыму и «в целом по прекращению войны». Какой результат он хотел бы получить на этом референдуме, если он состоится?

— Зеленский уже который раз предлагает провести такой референдум, но слова остаются словами. Никакой реакции на уровне СНБО или Верховной Рады мы не видим. Можно сказать, что он таким образом лишь подчеркивает имидж политического балабола.

В его предложении нет конкретики. Мы не знаем, какой именно вопрос он хочет вынести на обсуждение. «Воевать/не воевать»? Если он спросит «нужно ли дать Донбассу особый статус в случае воссоединения с Украиной», то это условие Минских соглашений, от которых формально Зеленский не отказывается.

Если он вынесет вопрос «выполнять Минские соглашения или не выполнять», то это было бы хорошей идеей. Судя по всему, народ выскажется против выполнения договоренностей, поскольку обществу сейчас навязывается мысль, что даже сама постановка вопроса о «Минске» является предательством, и что эти соглашения носят антиукраинский характер.

Если это произойдет, Украина окончательно выйдет из Минских соглашений, что выгодно России. Но это противоречит всей внешнеполитической линии Зеленского, когда Украина делает вид, что не отказывается от «Минска» ради сохранения западных санкций против России. Было бы очень странно увидеть, что Зеленский сам же пойдет против политической линии, которую он сам заявлял.

Так что его слова останутся только словами, никаких последствий мы не увидим.

— А что было бы, если граждане Украины скажут, что «мы за "Минск", но границу нам»? Киев же постоянно пытается поменять этот пункт договоренностей.

— Пересмотр Минских соглашений невозможен из-за позиции России. Можно отказаться от Минских соглашений и заявить какой-то новый план. Так что он может устроить новый референдум по поводу нового плана, но с кем договариваться на международном уровне по поводу нового плана — непонятно. Эти предложения оторваны от реальности и политического значения не имеют. На Украине вообще сейчас больше проводят политику слов, чем политику дел, особенно в отношении России и Донбасса. Никаких последствий не будет.

— Выгодно ли будет Зеленскому проводить досрочные парламентские выборы?

— Нет, ему это явно невыгодно. Он будет делать все возможное, чтобы этот сценарий не состоялся. Да, его положение в Верховной Раде непростое, но все же оно лучше, чем те результаты, которые могут привести новые выборы. Но и в целом пока основные задачи, которые ставят Зеленский и его команда, нынешний состав Верховной Рады выполняет. Никаких оснований для досрочных выборов нет.