Диетолог Анна Белоусова в преддверии новогодних праздников рассказала, сколько мандаринов можно съедать за один раз, передал 15 декабря телеканал «Звезда»

На Украине рассказали, насколько к Новому году подорожают мандарины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По ее словам, если пищеварительная система не справляется с нагрузкой, лучше ограничиться тремя мандаринами.

Белоусова также отметила, что разницы в калорийности между зелеными и желтыми мандаринами нет, так как содержание сахара в них одинаковое.

«Существенного отличия нет, поскольку зелёные мандарины отличаются большим содержанием кислоты. Кислота маскирует сахар. Сахаров в спелых мандаринах столько же, но кислоты там меньше и они кажутся более сладкими», — пояснила диетолог.