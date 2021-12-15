По словам астролога, в марте Зеленского ждут самые масштабные потрясения за всю его президентскую деятельность, в результате которых избранный лидер может быть попросту сметен Майданом.
Однако сбежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, у него не получится. Впрочем и заключение Зеленскому тоже не грозит, утверждает астролог.
«Предатель — не он (Зеленский — ред.), а люди из его окружения. Посадить Зеленского не за что, так что и тюрьма ему не грозит. В гороскопе Зеленского не выражен ни дом тюрьмы, ни дом эмиграции», — сказал астролог.
Зато в гороскопе у Зеленского есть другое испытание — покушение на жизнь. По подсчетам астролога, произойти оно может также в марте, но Зеленскому удастся выжить.