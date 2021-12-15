Украинский астролог Влад Росс сделал персональный прогноз для президента Владимира Зеленского на 2022 год, заявив, что в марте лидер страны рискует потерять свою должность. Подробности предсказания 15 декабря привел «Главред»

Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан © president.gov.ua

Однако сбежать из страны, как экс-президент Виктор Янукович, у него не получится. Впрочем и заключение Зеленскому тоже не грозит, утверждает астролог.

«Предатель — не он (Зеленский — ред.), а люди из его окружения. Посадить Зеленского не за что, так что и тюрьма ему не грозит. В гороскопе Зеленского не выражен ни дом тюрьмы, ни дом эмиграции», — сказал астролог.

Зато в гороскопе у Зеленского есть другое испытание — покушение на жизнь. По подсчетам астролога, произойти оно может также в марте, но Зеленскому удастся выжить.